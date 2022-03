Larisa Lipovac Navojec članica je žirija nove sezone showa "Ples sa zvijezdama", a u prvoj je emisiji zablistala u glamuroznoj kreaciji koju je za nju odabrao naš poznati stilist Marko Grubnić.

Plesačica i plesna koreografkinja Larisa Lipovac dio je žirija nove sezone showa "Ples sa zvijezdama", čijoj se prvoj emisiji zablistala u glamuroznom izdanju u kakvom je nismo navikli često vidjeti.

Larisa je za tu priliku odabrala crnu haljinu s dubokim prorezom i detaljima perja, u kojoj je do izražaja došla njezina vitka i utrenirana linija.

"Prije nekoliko dana u ovom outfitu osjećala sam se ženstveno, glamurozno, nježno i snažno istovremeno, baš onako kako se sve žene trebaju osjećati svaki dan, cijeli život. I upravo u toj kombinaciji Vam drage moje želim poželjeti sretan Dan žena! Da svaki dan budemo svoje i neovisne i da se osjećamo lijepo. Jer mi to zaslužujemo. Hvala Marku Grubniću i ekipi u make up-u na stylingu i Plesu sa zvijezdama Nove TV na tom osjećaju i prilici", napisala je Larisa uz fotografiju koju je objavila na svom profilu na Instagramu.

Larisa je u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila što će joj biti najveći izazov i bi li radije bila plesna partnerica neke zvijezde.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti gledateljima pozitivnu vibru koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. S obzirom na to da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja, znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtijeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bi im bila u koži", priznala nam je Larisa.

Trinaest parova naporno i predano priprema svoj drugi nastup u showu ''Ples sa zvijezdama'', a uzbuđenje će biti zasigurno i veće jer će ove nedjelje prvi plesni par napustiti daljnje natjecanje. Domenica i Alan, Pedro i Valentina, Vlatka i Mateo, Asim i Nika, Filip i Paula, Lucija i Marko, Marko i Gabriela, Jelena i Marko, Bojana i Gordan, Sandi i Helena, Ivana i Ivan, Matija i Helena te Albina i Mario probili su led prvom emisijom i sada još spremniji iščekuju drugu emisiju uživo.

Ove nedjelje očekuje nas prava ''fiesta latina'', što znači da će svi nastupi i cijela večer biti prožeti latino ritmom i tematikom. Po prvi puta ćemo u ''Plesu sa zvijezdama'' vidjeti i nove plesne stilove poput salse, mambe i bachate, a tko će koji ples otplesati saznat ćemo tek u emisiji. Jedan par će zaplesati i bečki valcer na latino tematiku, a o kojem se paru radi i kako će se snaći, saznat ćemo ove nedjelje u programu Nove TV.

