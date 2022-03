Larisa Lipovac Navojec je u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" zablistala u mini haljini s neobičnim dekolteom.

Poznata hrvatska koreografkinja i plesačica Larisa Lipovac Navojec, koja je i članica žirija showa "Ples sa zvijezdama", iznenadila je svojim izdanjem za drugu emisiju.

Njezin izbor ovaj put je bila mala crvena haljina u kojoj je otkrila svoje vitke noge, a u fokusu se našao i zanimljiv dekolte s biserima, za koji je trebalo hrabrosti. Sve je začinila i velikim cvijetom u kosi, kojim je savršeno popratila latino temu večeri.

Stajlingom se pohvalila i u pričama na Instagramu, gdje je označila i stilista Marka Grubnića, koji je, osim za njezino izdanje, zaslužan i za genijalne outfite voditeljice showa, pjevačice Maje Šuput.

Larisa je sve zadivila i u dugačkoj crnoj haljini s perjem i visokim prorezom koju je nosila u prvoj emisiji Plesa sa zvijezdama, a već je tada pustila i prve suze u showu zbog nastupa glumca Filipa Vidovića i njegove mentorice Paule Jeričević.

"Rasplakali ste me. Ne želim biti patetična, ali stvarno ste me dirnuli, vaš ples je savršen, ja sam stvarno oduševljena. Otac te sigurno gleda od gore. Kako je Ivica naš dragi rekao - samo polako", u suzama se prisjetila Filipova pokojna oca i naše glumačke legende Ivice Vidovića.

Ranije je za DNEVNIK.HR podijelila svoje uzbuđenje zbog sudjelovanja u ovom projektu.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti gledateljima pozitivnu vibru koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. S obzirom na to da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja, znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtijeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bi im bila u koži", priznala nam je Larisa.

