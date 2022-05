Pedro Soltz i Valentina Walme jedni su od polufinalista showa "Ples sa zvjiezdama", a on je za DNEVNIK.HR otkrio po čemu će pamtiti cijelo iskustvo i koja si to titulu u životu priželjkuje.

Zgodni Brazilac Pedro Soltz svojom pojavom već godinama mami uzdahe žena diljem svijeta, a plesnim umijećem koje je pokazao u showu "Ples sa zvijezdama" i u kojem pleše s mentoricom Valentinom Walme, osvojio je dodatne simpatije i nove obožavateljice i obožavatelje.

Pedro i Valentina stigli su do samog polufinala, a on priznaje da je svaka uspješno svladana koreografija za njega bila nova pobjeda, i nije mu lako izdvojiti samo jednu najbolju stvar po kojoj će pamtiti "Ples sa zvijezdama".

"Teško da mogu izdvojiti jednu najbolju stvar. Ovaj show je neponovljiv na toliko razina i načina da bi bilo nemoguće fokusirati se na jednu određenu situaciju. Prvo što mi pada na pamet je činjenica da sam po prvi puta upoznao ples kao pokret, kao dinamiku, kao jedan način življenja. Kad nešto krenete učiti iznova i kada nešto radite apsolutno po prvi put onda vam se napredak u tome čini kao neko vantjelesno iskustvo. Svaka savladana koreografija je bila jedna moja mala pobjeda nad samim sobom i sretan sam što sam dobio priliku iskusiti ovaj jedan psihički i fizički izazov. Možda ipak najdragocjenije iskustvo koje nosim sa sobom iz ovog showa je ples s mojom Larom. To je nešto što ćemo svi mi pamtiti cijeli život. Ljudi koje sam upoznao u showu i ljudi koje sam upoznao zbog samog showa donijeli su mi toliko pozitive i radosti koliko se ne može opisati u ovom tekstu. Sva pozitiva koja je proizašla iz ovog iskustva je nešto što se pamti cijeli život", zaključio je Pedro.

Pedra je inače jedan američki portal 2013. godine proglasio najseksepilnijim muškarcem na svijetu, a ta mu titula još i danas itekako pristaje. Uz to nosi i onu jednog od najseksepilnijih hrvatskih zetova otkako je u Hrvatsku doselio zbog lijepe supruge Iris Cekuš.

"Često me zaustavljaju ljudi na cesti jer me prepoznaju pa se žele fotografirati ili prokomentirati zadnju emisiju. Smiješno mi je kada me poštar prepozna ili kad mi se nepoznata bakica obrati imenom i upozori me da bacam smeće u krivu kantu. Ali sve je to jedna jako dobra energija koja vlada i sretan sam da sam dio toga. Što se titule tiče, radije bih imao titulu pobjednika Plesa sa zvijezdama", priznao je Pedro.

A osim pobjede u showu, Pedro nam je otkrio ima li koji neostvareni san ili želju.

"Ja sam uvijek govorio da ono što želiš i sanjaš uvijek trebaš probati i ostvariti. Možda ne uspije svaki put, ali barem si probao. Ja osobno uvijek imam neke stvari kojima težim i o kojima sanjam, kako privatno tako i poslovno. Moja trenutačna karijera je jednom bila moj san, moja obitelj je jednom bila moj san, tako da mislim da sam na dobrom putu da ostvarim sve svoje snove. Što sam stariji to su moji snovi sve više povezani s nekim novim iskustvima, novim poslovnim angažmanima i novim izazovima kojima se nadam u skorije vrijeme. Oduvijek mi se sviđala televizija i moć koju ima prema publici pogotovo u formatima gdje je improvizacija dio svega, tako da mi je trenutni san okušati se u nekom takvom angažmanu možda", otkrio je Pedro.

Pedro je u emisiji prije polufinala osim sa svojom mentoricom Valentinom zaplesao i s kćeri Larom. Nakon nastupu Pedru su zasuzile oči i jedva je uspio naći riječi kojima bi opisao koliko mu je taj nastup bio poseban.

"Meni je ovo bilo predivno iskustvo", kazala je Lara, a u to vrijeme zaplakala je i Valentina.

Valentini je ovo inače druga sezona u kojem ju gledamo kao vrsnu mentoricu, a uz to iza nje su već brojni plesni uspjesi i projekti koje posebno pamti.

"U posebnom sjećanju su mi Severinina turneja “The Magic Tour” i sama Severina od koje sam mnogo naučila o poslu, odnosima s ljudima i o profesionalnosti, Nataša Bekvalac i njen koncert “SOS za ljubav” gdje je bilo prisutno toliko emocija, prekrasna, talentirana i predana. Franka Batelić s kojom je svaki nastup poseban, osim što je odlična pjevačica upotpunjuje svoje nastupe izvrsnim plesom, cijeni nas plesače i uvijek je s njom fenomenalan provod", otkrila nam je Valentina.

U showu kao natjecatelja gledamo i njezinog dečka, glumca Marka Petrića, s kojim je imala priliku i zaplesati, a evo vidi li sebe jednog dana u ulozi glumice.

"Voljela bih se okušati u glumi, a čak smo Marko i ja surađivali na istom filmu i jako me to veselilo. Marko je izvrstan glumac kojem se divim. Bilo bi zanimljivo obrnuti uloge", zaključila je.

