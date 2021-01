Pjesnikinja Amanda Gorman postala je hit na društvenim mrežama nakon govora na inauguraciji novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena.

Pjesnikinja Amanda Gorman (22) oduševila je javnost recitacijom svoje pjesme "The He Will Climb" na inauguraciji novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena.

Osim što se u povijest upisala kao najmlađa pjesnikinja koja je ikad nastupila na predsjedničkoj inauguraciji, zbog svojih moćnih stihova koji pozivaju na zajedništvo i jedinstvo postala je golemi hit na društvenim mrežama. Prije inauguracije na Instagramu ju imala oko 40 tisuća pratitelja, a trenutno ih broji preko 900 tisuća i njihova brojka neprestano raste.

"Kada dođe dan, pitat ćemo se gdje možemo pronaći svjetlo u ovoj beskrajnoj sjeni", započela je Amanda svoju petominutnu recitaciju, a u nastavku se osvrnula na napad na američku zgradu Kongresa koji se dogodio ranije ovog mjeseca.

"Vidjeli smo silu koja bi našu naciju radije razorila nego dijelila, koja bi uništila našu zemlju ako bi to značilo odgodu demokracije. U tome su gotovo uspjeli. No iako se demokraciju može privremeno odgoditi, ne može je se trajno poraziti", poručila je s pozornice.

“We will raise this wounded world into a wondrous one…There is always light, if only we’re brave enough to see it—if only we’re brave enough to be it.”



Amanda Gorman makes history as youngest poet in recent history to read at a presidential inauguration: https://t.co/qjeUynJUdz pic.twitter.com/1p73XcyI3q — ABC News (@ABC) January 20, 2021

"U svojoj pjesmi nisam htjela ni na koji način pokušati prikriti ono što smo imali priliku vidjeti proteklih nekoliko tjedana i, usuđujem se reći, posljednjih nekoliko godina. Ali ono čemu zapravo težim u pjesmi je da svojim riječima pronađem način na koji naša zemlja još uvijek može biti jedinstvena i izliječiti se. Napravit ću to bez da izbrišem ili zanemarim grubu istinu s kojom se Amerika mora pomiriti", rekla je Gorman u intervjuu za New York Times.

Nastupom na inauguraciji krenula je stopama Maye Angelou, Richarda Blanca i Roberta Frosta, pjesnicima koji su nastupali na prethodnim predsjedničkim inauguracijama, piše BBC.

Amanda, koja je sebe u svojoj pjesmi opisala kao mršavu Afroamerikanku koju je odgojila samohrana majka, studirala je sociologiju na Harvardu, a poeziju piše od malih nogu. Prvu knjigu "The One for Whom Food Is Not Enough" objavila je 2015. godine, a ove godine planira izdati i slikovnicu "Change Sings".

Na Bidenovu inauguraciju pozvana je krajem prošlog mjeseca, nakon što je oduševila suprugu novoizabranog predsjednika Jill koja ju slušala kako govori u kongresnoj knjižnici. Kazala je kako su joj dali odriješene ruke oko govora na inauguraciji i jedino se trebala pridržavati teme koja je bila "Ujedinjena Amerika".