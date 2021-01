Epizoda animirane serije "Simpsoni" iz 1996. godine predvidjela je napad na zgradu američkog Kongresa u Washingtonu.

Animirana serija "Simpsoni" u 31. godinu emitiranja nekoliko je puta nagovijestila budućnost, a fanovi serije sada su se na društvenim mrežama raspisali o epizodi iz 1996. godine koja je predvidjela napad na zgradu američkog Kongresa u Washingtonu koji se dogodio ove srijede.

Twitter su preplavili klipovi i fotke iz 18. epizode sedme sezone serije, naziva "Dan kada je umrlo nasilje", u kojima animirana rulja nasrće prema zgradi Kongresa s pištoljima i bombama u rukama, a prizori neodoljivo podsjećaju na ovotjedne snimke kaosa u Washingtonu.

Osim u epizodi od prije 25 godina, autori su događaje u siječnju ove godine predvidjeli i u posebnoj epizodi Simpsona, emitiranoj na dan američkih izbora.

Epizoda "Treehouse of Horror XXXI" započinje scenom u kojoj bijesna Marge tjera Homera da ode glasati, a kada ga u to uspije uvjeriti, on se budi i shvati kako je sve bio samo san te da je zaboravio glasati.

"Kako bi to moglo biti loše?" komentira tada Homer, čiji je glas na kraju trebao biti presudan. Vrijeme radnje zatim se premješta na 20. siječnja 2021. godine, točnije na dan inauguracije novog predsjednika, a u sceni ke prikazan Homer koji sjedi na krovu svoje kuće dok se oko njega odvija apokalipsa.

maybe the simpsons were right about 2021 pic.twitter.com/e64Sd8WJM8 — Steven (@BieberCanada) January 7, 2021

Simpsonima se, između ostaloga, pripisuje da su predvidjeli i koronavirus u epizodi iz 1993. godine u kojoj su se stanovnici Springfielda zarazili takozvanim Osaka virusom iz Japana. Zanimljivo je i da se u epizodi iz 2007. godine pojavljuje glumac Tom Hanks koji se putem televizije javnosti obraća riječima: "Ja sam Tom Hanks i molim vas da mi ne prilazite ako me vidite uživo", a upravo su on i njegova supruga Rita Wilson bili među prvim celebrityjima koji su oboljeli od koronavirusa. Serija je 2000. godine pogodila i da će Donald Trump biti predsjednik SAD-a, no predvidjeli su da će na vlast doći tek 2030. godine.