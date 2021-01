Lady Gaga i Jennifer Lopez nastupile su na svečanoj inauguraciji novog predsjednika SAD-a Joea Bidena u Washingtonu.

Pjevačici i glumici Lady Gagi pripala je čast da otpjeva američku himnu na inauguraciji novog predsjednika SAD-a Joea Bidena, a mnogi se slažu kako je to bila jedna od njezinih najemotivnijih i najiskrenijih izvedbi.

Uzbuđenje se vidjelo na njezinu licu i prije nego što je uzela mikrofon u ruke, dok ju je vojnik u svečanoj odori pod rukom vodio do pozornice gdje su sjedili počasni uzvanici, predsjednik Biden i ostali važni dužnosnici.

Za vrijeme himne su on, kao i njegova potpredsjednica Kamala Harris s ponosom gledali i slušali Gaginu izvedbu, s rukama na srcu. Nakon što je otpjevala himnu Gaga im je nakratko prišla i sa suzama u očima čestitala na pobjedi i zahvalila na prilici. Pri odlasku s pozornice zaustavila se kod bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame i njegove supruge Michelle rekavši im da predivno izgledaju.

Osim Lady Gage na inauguraciji je nastupila i latino diva Jennifer Lopez koja je otpjevala pjesmu "This Land is Your Land", a progovorila je i na materinjom španjolskom jeziku, također na rubu emocija i suza radosnica.

"Jedna nacija, sa slobodom i pravdom za sve", izjavila je Jennifer s nekoliko stihova iz svog hita "Let's Get Loud" te tako završila svoj povijesni nastup.

Obje pjevačice dočekane su s glasnim ovacijama, a njihovi nastupi definitivno su uveličali povijesni dan za SAD.