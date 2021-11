Već tjednima se šuška da su Pete Davidson i Kim Kardashian novi slavni par, a komičar je taj trač iskoristio kako bi promovirao vlastiti projekt. No, u njegovom su zagrljaju arnije završile brojne slavne dame.

Komičar Pete Davidson našalio se na vlastiti račun kako bi promovirao svoj novi show. U gostima kod Setha Mayersa osvrnuo se na tračeve koji već tjednima kruže, a prema kojima ljubi slavnu reality sestru Kim Kardashian. 27-godišnji Pete i 41-godišnja Kim prije mjesec dana su gostovali u showu "Saturday Night Live" te su se poljubili, a nije trebalo dugo da svi krenu šuškati kako su baš oni novi par na sceni.

"Želio bih razjasniti nešto. Istina je sve što se govori", rekao je Seth, a Pete je potvrdio njegove izjave. "Gdje god da prođem ljudi se okreću zamnom i šapću. Sve je istina. Imam show koji uskoro izlazi", rekao je na kraju Davidson.

Komičar je inače poznat kao veliki zavodnik, a na listi žena koje je ljubio već se našao pozamašan broj slavnih dama. Donedavno je bio u vezi sa zvijezdom "Bridgertona" Phoebe Dyenvor, no par je prekinuo jer se nisu mogli često viđati zbog svojih pretrpanih rasporeda.

Prije Phoebe bio je zaručen s pjevačicom Arianom Grande, a kleknuo je nakon samo tjedan dana veze. Zaruke su prekinuli u listopadu 2018. nakon nekoliko mjeseci jer su se stvari za Arianu navodno prebrzo odvijale. Ubrzo nakon prekida zabrinuo je javnost svojom porukom na Instagramu. "Ne želim više biti na ovom planetu. Trudim se dati sve od sebe da ostanem, ali zapravo ne znam koliko ću još dugo izdržati. Sve što sam oduvijek pokušavao jest pomoći ljudima. Zapamtite da sam vam to rekao", napisao je Pete, zbog čega se u sve uključila i policija.

No Davidson je teško podnosio prekid i kasnije je obrisao svoju objavu. Ariana mu je posvetila pjesmu "Thank U, Next" i u njoj se nalazi stih: "Čak smo se zamalo vjenčali, i za Petea jako sam zahvalna."

Ljubio je neko vrijeme i 20 godina staruju glumicu Kate Beckinsale, nakon koje je sreću nakratko pronašao s mladom zvijezdom Kaijom Gerber, inače kćeri manekenke Cindy Crawford. U njegovu zagrljaju bila je i glumica Margaret Qualley, a sve djevojke redom je brzo izmjenjivao.