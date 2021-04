Pete Davidson ljubi britansku glumicu Phoebe Dynevor, koju je želio upoznati čim je vidio njezine scene seksa u seriji "Bridgerton".

Pete Davidson (27) prije nekoliko dana snimljen je s novom djevojkom Phoebe Dynevor (26), a sad je njemu bliska osoba otkrila što je komičara privuklo glumici.

Naime, Peteu je Phoebe zapela za oči nakon što je vidio njezine scene seksa s Regeom-Jeanom Pageom (31) u hit-seriji "Bridgerton". "Odmah mu se svidjela i pao je na nju", ispričao je izvor za Mirror.

"Ona je potpuno njegov tip. Izgleda kao mladolika, nevina ljepotica. Svi smo se šalili s njim zbog škakljivih scena seksa i on je priznao da su njemu bile seksi. Gledao je cijelu seriju i osjećao kako je sudbina da upozna Phoebe", rekla je osoba bliska Davidsonu.

Dynevor je ranije otkrila za strane medije da je seriju gledala sa svojim djedom i bakom te da su morali preskočiti šestu epizodu jer je imala previše scena seksa. Također je priznala da je premotavala škakljive dijelove i u drugim epizodama.

Inače, novopečeni par, koji nije htio potvrditi niti demantirati glasine koje kruže od prošlog mjeseca, u nedjelju je prvi put snimljen skupa, i to u zagrljaju u mjestu Stoke u Engleskoj. Phoebe i Pete bili su u ležernom, sportskom izdanju i dobro raspoloženi.

Pokušali su prikriti svoj identitet kapama i sunčanim naočalama, ali to im nije uspjelo. Nakon šetnje ulicom Davidson i Dynevor uputili su se na obližnju livadu, gdje su se dobro zabavljali, a mladi komičar i zvijezda showa "Saturday Night Live" nasmijavao je svoju djevojku glupirajući se.

Zanimljivo je kolike je poznate dame komičar ranije ljubio. Bio je zaručen s pjevačicom Arianom Grande (27) nakon samo tjedan dana veze. Zaruke su prekinuli u listopadu 2018. nakon nekoliko mjeseci jer se sve za Arianu navodno prebrzo odvijalo.

Ubrzo nakon prekida zabrinuo je javnost svojom porukom na Instagramu. "Ne želim više biti na ovom planetu. Trudim se dati sve od sebe da ostanem, ali zapravo ne znam koliko ću još dugo izdržati. Sve što sam oduvijek pokušavao jest pomoći ljudima. Zapamtite da sam vam to rekao", napisao je Pete, zbog čega se u sve uključila i policija.

No Davidson je teško podnosio prekid i kasnije je obrisao svoju objavu. Ariana mu je posvetila pjesmu "Thank U, Next" i u njoj se nalazi stih: "Čak smo se zamalo vjenčali, i za Petea jako sam zahvalna."

Nakon pjevačice Pete je ljubio 20 godina stariju glumicu Kate Beckinsale, zbog čega su bili na meti kritika i javnost se šalila na njihov račun komentirajući da izgledaju kao majka i sin. Par je uhvaćen tijekom vrućih poljubaca za zadnjem sjedištu taksija, a nakon četiri mjeseca njihova je veza završila.

Komičar nije dugo tugovao i potom je osvojio glumicu Margaret Qualley (26), kćer slavne Andie MacDowell. Njihova je ljubav trajala nekoliko mjeseci, a samo tjedan dana nakon prekida Pete je viđen u društvu manekenke Kaije Gerber (19), kćeri slavnog supermodela Cindy Crawford.

Ni to nije dugo potrajalo i Davidson je početkom prošle godine priznao da je bio u klinici za odvikavanje zbog ovisnosti o raznim opijatima i alkoholu.