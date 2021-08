Phoebe Dynevor i Pete Davidson su se prestali skrivati početkom srpnja kad su se pojavili na Wimbeldonu i izmjenjivali nježnosti te molili ženu na sjedalu pored da ih fotografira.

Zvijezda serije "Bridgerton" Phoebe Dynevor (26) do nedavno je uživala u ljepotama Istre i ništa nije dalo naslutiti da je prekinula s dečkom Peteom Davidsonom (27).

Naime, glumica je objavljivala na Instagramu fotografije na kojima je imala osmijeh od uha do uha dok je pozirala sama, ali i u društvu prijateljice i kolegice Sabrine Bartlett (29).

Mnoge je zato iznenadila vijest britanskih medija koji tvrde da su Phoebe i Pete prekinuli nakon samo pet mjeseci veze, a početkom kolovoza se šuškalo da će se komičar preseliti u London kako bi bio bliže svojoj djevojci.

Tabloid The Sun je sada objavio da su se Davidson i Dynevor razišli zbog svojih pretrpanih poslovnih rasporeda zbog kojih im je bilo teško naći vremena da se vide.

"Peteova i Phoebina romansa je bila od početka kao pravi vrtlog i bili su predani jedno drugome. No nakon što je neko vrijeme prošlo, postalo je jako očito da će njihova veza funkcionirati. Phoebe je dobila datume za snimanje serije 'Bridgerton' u Velikoj Britaniji, a Pete se vratio u Ameriku za rad na emisiji 'Saturday Night Live'. Usto se mora posvetiti novom filmu 'Meet Cute' s Kaley Cuoco", ispričali su prijatelji para.

"Posljednji put su bili skupa u srpnju kada je Pete doletio u Veliku Britaniju. Usto im nisu pomogla sva ograničenja za putovanja zbog pandemije koronavirusa. Ljudi ne mogu samo uskočiti na let i otići na drugi kontinent kad to žele. To je sve dodatno otežalo. Bilo je prilično znakovito i kad se Phoebe prošlog tjedna uputila u Hrvatsku sa svojom prijateljicom, umjesto da ode Peteu u Ameriku", dodali su.

Smatraju da su glumica i komičar odličan par, no jednostavno ne mogu funkcionirati zbog udaljenosti. "Dobro su se zabavljali skupa i ostat će bliski, ali ako se nešto drastično ne promijeni, njihova veza se neće oporaviti", istaknuli su prijatelji Phoebe i Petea.

The Sun ističe da je ovo vijest koja će rastužiti obožavatelje para, no istodobno će odahnuti glumičina majka, zvijezda serije "Coronation Street" Sally Dynevor. Njoj je navodno smetalo što se njezina kći viđa s muškarcem o čijem se ljubavnom životu punom kratkih veza često pisalo.

Inače, Dynevor je početkom srpnja prestala skrivati svoju vezu s Peteom o kojoj se šuškalo od ožujka i pojavila se na tribinama na teniskom meču na Wimbeldonu. Romantike i nježnosti među njima nije nedostajalo, a mnogi znatiželjni pogledi bili su usmjereni na njihov dio tribine. Neprestano su se nježno dodirivali, ljubili i grlili, a zamolili su i ženu koja je sjedila pored njih da ih zajedno fotografira.

Zanimljivo je da se Phoebe svidjela komičaru kad je gledao njezine seksi scene u seriji "Bridgerton" za koje je smatrala da je odlično odglumila i divio se njezinom talentu.

Pete iza sebe ima propale zaruke s pjevačicom Arianom Grande, a nakon nje je ljubio 20 godina stariju glumicu Kate Beckinsale, zbog čega su bili na meti kritika i javnost se šalila na njihov račun komentirajući da izgledaju kao majka i sin. Par je uhvaćen tijekom vrućih poljubaca za zadnjem sjedištu taksija, a nakon četiri mjeseca njihova je veza završila.

Bio je u vezi i s manekenkom Kaiom Gerber, što njezina majka i slavna manekenka Cindy Crawford nikako nije odobravala, a obitelj je zbog njega čak održavala i krizne sastanke.