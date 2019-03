Plesni partner Nives Celzijus, Mateo Cvenić, u "Supertalent" showu nastupao je sa samo 12 godina.

Svestranu Nives Celzijus i njezinog partnera trenutno gledamo u plesnom spektaklu Nove TV, showu "Ples sa zvijezdama".

U posljednjem nastupu, Nives i Mateo Cvenić zavodljivo su nam otplesali rumbu na pjesmu "Liberian Girl" pokojnog kralja popa Michaela Jacksona, a za koreografiju je zaslužan upravo mladi Mateo kojeg Nives hvali na sve strane.

Radi se o višestrukom državnom prvaku u latino-američkim plesovima, dugogodišnjem reprezentativacu Hrvatske te finalistu brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira.

"Dame i gospodo, vjerojatno ste se pitali tko je taj šarmantni, talentirani mladić, koji me bez milosti, višesatno preznojava u posljednje vrijeme... Upoznajte ga likom, a uskoro i djelom", predstavila ga je u svom stilu Nives obožavateljima na Instagramu. "Ovo je on i moj svijet se momentalno vrti oko njega, barem nekoliko sati dnevno...", nastavila je.

No možda niste imali pojma da se Mateo davne 2009. godine natjecao i u showu "Supertalent" u kojem je dogurao do polufinala sa svojom plesnom partnericom Ritom Tovilom. Mateo je tada imao svega 12 godina.

"Bilo je to davno i jedva se sjećam, ali znam da nisam htio ići na to, imao sam veliku tremu zbog nastupa na televiziji. No, otišao sam na nagovor mame... Iza mojih leđa se dogovarala i partnerica... I tako, iz audicije u audiciju kako smo išli, postajalo mi je to u redu. Samo lijepa iskustva imam s tog snimanja", na početku razgovora nam je otkrio simpatični Mateo.

Ne sjeća se što je pošlo po zlu, odnosno što je žiriju falilo za ulazak u finale. "Znam da su nam emisiju ranije prigovorili da je samo jedan ples i da je postalo monotono. Onda smo napravili 5 različitih plesova u jednoj točki. Možda manjak gledatelja i glasača tada", kroz smijeh nam govori uspješni plesač.

S tadašnjom plesnom partnericom ostao je u dobrim odnosima te priznaje da se čuju tu i tamo. Ona sada studira, ali se za razliku od njega više ne bavi plesom.

"Iskreno, danas se ne bih prijavio na takav show, jer mislim da nema potrebe. To je bila jedna stepenica kojom sam se htio dokazati, gdje sam htio pokazati Hrvatskoj da imam talent i da sam dobar u plesu, iako tada nisam bio toliko dobar u plesu." Komentirao je i posljednje komentare žirija u "Plesu sa zvijezdama" na njegovu i Nivesinu izvedbu rumbe, a što nam je otkrio saznajte u videu u našoj galeriji.

