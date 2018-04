Paola Valić Bekić progovorila o drugoj strani mikrofona najgledanijeg showa Tvoje lice zvuči poznato.

Paola Valić Bekić sastavni je dio showa Tvoje lice zvuči poznato. Njezine transformacije oduševljavaju publiku, no malo tko zna kako to sve izgleda u njezinoj glavi i kroz što sve trenutno prolazi.

Radijska voditeljica i pjevačica u slobodno vrijeme piše i za svoj blog, a jedan je posvetila upravo projektu u kojem sudjeluje i otkrila sve o, kako je napisala, drugoj strani mikrofona. Njezin post vam prenosimo u cijelosti.

S druge strane mikrofona najgledanijeg showa u Hrvata

Da, uobičajena je laž svakog Hrvata da "to ne gleda". Znam to je sve ljudski, ali gotovo dajem ruku u vatru da nema čovjeka kod nas, koji nije pogledao barem jedan isječak na YouTube kanalu istoimenog showa Tvoje lice zvuči poznato.

Vratimo se na početak ove divne i šašave priče.

Dugo sam razmišljala kako bih se snašla u takvim ulogama i bila bi čista laž kada bih rekla da bar ponekad nisam razmišljala o tome da bih rado zapjevala na tom stageu.

"Paola, prošla si audiciju i vrlo rado bismo da budeš dio projekta!" govori glas s druge strane žice, a ja ne znam bi li urlala od sreće ili s druge strane rekla "Ma, ja sam se malčice zeznula, nije to za mene!".

Tišina i zbrajanje emocija. Čekaj, kako ću sada odustati? Odustaju samo papci. No, ja nisam bila pod svjetlima reflektora duže od 12 godina. Oprala me trema od vrha glave do nožnog prsta.

Ovako, utiho, sama sa sobom pomislim - ovo je izazov života - ili sad il' nikad!

Bacila sam se na glavu, a nisam imala pojma što mogu očekivati.

Osim izrazito tople i pozitivne atmosfere, dragih i divnih ljudi koji uživaju u onom što rade, nisam imala pojma hoću li zadovoljiti vlastita očekivanja, i to je zapravo najteži dio cijele ove priče. Bila sam spremna na svakakve komentare.

Od ljudi kojima će biti drago do onih drugih koji će podcjenjivački gledati na sve to, jer oni bi naravno to sve izveli puno bolje od mene. Pa sve do trećih koji će vaditi moje izjave iz 2002. godine i vezati se za moju prošlost kao i za ono vječno pitanje - Gdje si bio 1991.?

No, tko ne riskira taj ni ne profitira. Glazba u mom životu ima posebno mjesto i nikad se nisam u svom srcu istinski oprostila od nota.

No, sad, s malim odmakom mogu reći da mi je drago da sam se hrabro bacila u sve ovo jer sam jako puno naučila. O svemu. O sebi, o drugima, o poslu, o televiziji, o ljudima, a bome i o Željku Bebeku i Tini Turner.

Biti Željko Bebek u tijelu žene nije nimalo lako. Krenuti s prvim nastupom iz publike - ne znam što mi je u tom trenu bilo gore, lift ili publika. To je taj tren kad želim reći - Znate kaj, odo' ja doma, nije lako biti Bebek! Taj transformacijski lift je isto priča sama za sebe.

Sve je u redu, dok se ne krene dizati prema gore. Čim krene, jednakim tempom počinje lupati i srce. Kao da ćeš nastupiti pred punim stadionom. Nisam neki tremaš, ali u tim trenucima, postajem najveći tremaš kojeg je svijet vidio.

Svi smo mi pametni iz svojih foteljica i sofica. Svi mi imamo savjete za svakog, svi smo prvi kad treba reći nešto o nekom drugom.

Uglavnom, Bebekov nastup pamtim samo u magli. Znam da su mi ruke bile mrzle od straha, treme i stresa. Na kraju priče, sve je bilo dobro u onim okvirima kako sam ja to zamislila. Nisam napravila vokalnu grešku, a to je bio zadatak broj 1 za epizodu broj jedan.

Odradi i nemoj pasti u nesvijest. Budi Željko u očima, tijelu, pokretu i muškom stavu. Njegov glas koji je specifičan ionako ne mogu dobiti, ali mogu se potruditi zvučati kao frajer. I dat ću najbolje što mogu.

Nakon Željka, slijedi legenda Tina. Ne znam koji je zadatak teži. Goldeneye pjesma je koju volim, a Tina Turner je žena kojoj se samo mogu nakloniti. Bio je golemi izazov ući u lik žene koja je u životu prošla sito i rešeto i ostala pribrana. Danima sam čitala o njoj, gledala filmove, istraživala kako je tekao njezin turbulentan život.

Izrada maske trajala je skoro osam sati. Sjedim u šminki i pričam sa svojim alteregom.

Ne znam više jesam li Bebek ili Tina, a možda sam i Paola. No, tu sam počela primjećivati i neke bipolarne poremećaje. Malo sam Željko, malo sam Tina i tako ukrug.

Sjedim i razmišljam - ma, samo da to vokalno odradim što sličnije. To mi je jedini zadatak.

Opet će biti onih koji će reći da bi oni sve to bolje pa evo, neka probaju. Slobodno. Dogodine, neka oni dođu na audiciju.

Izlazim kao Tina i osjećam da mi drhte ruke. Imam osjećaj da ću s potpeticama razvaliti onaj podest na kojem sam stajala. Imam osjećaj da će mi se odlijepiti umjetna usta, zato toliko i mljackam u prvim taktovima. Ovo nije opravdanje, ovo je samo činjenica koju vam želim približiti da bolje sagledate sve aspekte jednog glazbenog broja.

Naravno da to svi odmah pripisuju kreveljenju i ruganju Tini Turner, no to je bilo sve samo ne ruganje.

Saživjeti se s drugim licem na svom licu koje gledaš cijeli život, ući u život nekog drugog i pokušati ga što vjerodostojnije prikazati, stvarno nije "samo tako".

Jedna točka iziskuje golemo odricanje, trud, rad i vježbu koje nikada dosta. U sljedećim epizodama polako se uspijevam opustiti i nadvladati tremu. Iako je ona bila prisutna cijelo vrijeme, polako je postajala sve manja i manja.

Živi dokaz da se uvijek treba boriti protiv strahova. Vjerovati u svoje srce i unutarnji glas. Dati emociju, učiniti najbolje što znamo i što manje biti okrenut onome što misle drugi.

Sad kormilarimo dalje i veselim se svakoj novoj ulozi, jer me svaka naučila barem nečemu.

U nekoliko riječi to bi zvučalo ovako: bori se protiv strahova, nikad ne odustaj od ispravnog cilja. Radi srcem, slijedi unutarnji glas te budi pravedan prema sebi i drugima.

Jedino ispravno u našim životima je ono što nosimo u srcu. Koja god osoba bili.

Tina, Željko, Marko ili Ivan.

Sve kad tad izađe na vidjelo. Nema toga što se može sakriti. Jer maske padaju i kad su spojene najjačim ljepilom.

Pogled govori više od bilo koje maske.

Gledamo se očima i srcem u novoj epizodi već ove nedjelje

Voli vas vaša Tina Bebek

