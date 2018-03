Ova žena je čudo neviđeno i konačno imam čast da me sredila. Ne mogu uopće vjerovati da može napraviti takve transformacije. Ona je živi dokaz da se isplati vjerovati u snove. Skromna, simpatična, draga, pozitivna, talentirana i vrijedna @marinamamic Respect, curo! #work #today #music #musicmakesthepeoplecometogether #zagreb

A post shared by Paola Valić Bekić (@paola_valic_bekic) on Mar 15, 2018 at 7:34am PDT