Nicole Scherzinger nakon prekida višegodišnje veze s tenisačem Grigorom Dimitrovim ljubav je pronašla u također mlađem pjevaču Thomu Evansu.

Nakon prekida višegodišnje ljubavne veze s mlađahnim bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim 41-godišnja Nicole Scherzinger ponovno je sretno zaljubljena.

Njezin je novi odabranik sedam godina mlađi glumac i pjevač Thom Evans, s kojim je napokon uhvaćena kako razmjenjuje poljupce i zagrljaje u jednom koktel-baru u Londonu.

Iako je novopečeni par bio u većem društvu, čitavo se vrijeme nisu odvajali jedno od drugoga te su se zaljubljeno gledali, iako još uvijek nije stigla službena potvrda da su zajedno.

"Nije ih bilo briga hoće li ih netko vidjeti", otkrio je nepoznati izvor za britanski The Daily Mail.

O njihovoj vezi počelo se šuškati prije nekoliko tjedana, a onda je zgodni Thom nedavno viđen i na nastupu ponovno okupljenog benda svoje djevojke The Pussycat Dolls. Zanimljivo, dok je Thom bio podrška Nicole, ona je njegov bend Try Star izbacila iz natjecanja "X Factor: Celebrity", i to navodno kako bi "spasila njihovu vezu".

Također, Nicole se nedavno pojavila na jednom crvenom tepihu ruku pod ruku s bivšim dečkom Lewisom Hamiltonom.

I dok su mnogi povjerovali u to da je par obnovio vezu, Nicole je navodno tada samo htjela skrenuti pozornosti sa šuškanja o vezi s Thomom. Podsjetimo, s Lewisom je provela ukupno sedam godina s brojnim prekidima, a konačni je uslijedio nakon što se on nije htio oženiti njome i imati djecu.

Ljubav je zatim pronašla s 28-godišnjim Dimitrovim, s kojim je bila u višegodišnjoj vezi, no par je prekinuo u tišini početkom godine iz nepoznatih razloga.