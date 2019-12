Nicole Scherzinger i Lewis Hamilton zajedno su pozirali na jednom modnom događanju u Londonu.

Bili su mlad i moćan par koji je plijenio pažnju milijuna obožavatelja diljem svijeta prije nego što je velikoj ljubavi došao kraj 2015. godine. Od tada pjevačicu Nicole Scherzinger i vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona godinama nismo vidjeli zajedno u javnosti, sve do ovih dana, kada su se pojavili na crvenom tepihu dodjele Britanske modne nagrade u Londonu.

Iako su se njihovi obožavatelji ponadali da su jedno drugome odlučili dati novu šansu, oni su pozirali samo kao prijatelji. 41-godišnja Nicole i 34-godišnji Lewis svojim su izdanjima blistali i plijenili su pažnju svih okupljenih. Nicole je mamila uzdahe u dekoltiranoj haljini, a Lewis u blještavom sakou u kojem nije mogao proći nezapaženo.

Fotografije iz Londona pogledajte ovdje.

Bivši ljubavnici vezu su započeli 2008. godine, a prije konačnog prekida 2015. u međuvremenu su prekidali čak tri puta. Nakon prekida veze Lewis je i dalje navodno bio opsjednut s lijepom Nicole, što je potvrdila i manekenka Veronica Valle, koja je otkrila da je bila s njim u kratkoj vezi i da je bio zaluđen s idejom seksa u troje, njih dvoje i Nicole. Uz to je u intervjuu za The Sun izjavila i da je razlog njegove i Nicoline veze bio je taj što on nije bio spreman za brak.

"Rekao mi je da su prekinuli zato što se nije htio vjenčati. Nije bio spreman. Mislim da je ona bila uvjerena da će ju zaprositi, no to se nije dogodila i poludjela je", izjavila je Veronica.

Nicole i Lewis svojevremeno su punili naslovnice diljem svijeta nakon što je u javnost procurila snimka u kojoj izmjenjuju nježnosti u krevetu.

"Nicole i Lewis su bili užasnuti kada su saznali da je snimka procurila u javnost. Htjeli su da se što prije ukloni. Najviše od svega zanimalo ih je tko ju je objavio i zašto. Nicole je bila više pogođena i povrijeđena. U ovom trenutku želi se samo fokusirati na posao i zaboraviti što se dogodilo", izjavio je tada blizak bivšem paru za The Sun.

Nicole danas ne povezuju ni s jednim muškarcem, dok su Lewisa povezivali s manekenkom Cindy Kimberly.