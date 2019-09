Nicolas Cage nedavno se vjenčao četvrti put, a zatim razveo nakon četiri dana od Erike Koike.

55-godišnjeg holivudskog glumca Nicolasa Cagea sve je teže prepoznati.

Ta je tvrdnja postala službena na premijeri njegova novog filma "Running With The Devil" u Kaliforniji na koju je stigao u pratnji sina Westona.

Cage je na premijeru stigao u stilu modernog kauboja, a prezentirao je i nikad dužu bradu na kojoj su se itekako nazirale sijede. Glumac već neko vrijeme nosi dužu kosu i "zarasliji" izgled, no na njemu dosad nikada nismo vidjeli sijedi look. Istovremeno, njegov sin podsjetio nas je na svog tatu u mlađim danima jer izgleda kao njegova slika i prilika.

Podsjetimo, glumac je Westona dobio u vezi s glumicom Christinom Fulton, s kojom se počeo viđati davne 1988. godine. Godinu dana kasnije rodio se sin, koji se danas bavi glazbom, a pojavio se i u tatinu filmu "Lord of War". Weston ima dvojicu sinova te nema tako turbulentan ljubavni život kao njegov tata.

Naime, Nicolas se ženio četiri puta, a početkom godine danima je zabavljao javnost vjenčanjem te brzinskim razvodom od mlađahne vizažistice Erike Koike.

Par se vjenčao nakon burne noći u Las Vegasu, no svega četiri dana kasnije glumac je tražio razvod. Kako je kasnije sam otkrio, bio je toliko pijan da nije imao pojma što se događa, a istaknuo je i kako ga je partnerica tjerala da se vjenčaju kako bi od njega imala određene koristi.

"Nikad se nećemo pomiriti. Sve što je trebao napraviti jest doći do mene i porazgovarati, a ne me tako poniziti pred svima. Povrijeđena sam, ovo je tako nepravedno, no moj me odvjetnik upozorio da ne otkrivam nikakve detalje dok sve ne bude službeno gotovo", otkrila je samozatajna vizažistica nakon ljubavnog brodoloma.

Da stvar bude gora, Nicolas je suprugu od četiri dana optužio da ga vara, no dva tjedna nakon razvoda pokušao se pomiriti s njom. Nije mu uspjelo, pa mu sada na premijerama društvo rade sin i njegova supruga.

S prvom suprugom Patriciom Arquette u braku je bio od 1995. do 2001. godine. S Lisom Marie Presley, kćeri legendarnog glazbenika Elvisa Presleyja, vjenčao se 2002., a rastao svega tri mjeseca kasnije, no razvod je finaliziran tek 2004. godine.

S Alice Kim izdržao je najduže - od 2004. do 2016. godine. Alice je upoznao u jednom baru u kojem je ona radila kao konobarica, a par je sina Kal-Ela dobio 2005. godine. Ubrzo nakon četvrtog razvoda s Alice je viđen u šopingu jer je par ostao u bliskim odnosima zbog sina.