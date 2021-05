Naomi Campbell nedavno je iznenadila milijune obožavatelja viješću da je dobila bebu, a sada se pojavila fotografija za koju strani mediji tvrde da je dokaz da joj je dijete rodila surogat majka.

Supermodel Naomi Campbell iznenadila je prije nekoliko dana javnost kada je objavila na Instagramu da je dobila bebu u 51. godini, a otada se nagađa da je to uspjela pomoću surogat majke.

Sada se pojavila i Naomina fotografija snimljena tri tjedna prije dolaska prinove te strani mediji ističu da je dokaz kako manekenka nije rodila svoje dijete. Naime, na slici je manekenka koja u sportskom izdanju šeće New Yorkom i vidljivo je da nema trudnički trbuh.

Prijatelji od Campbell, koja će 22. svibnja proslaviti 51. rođendan, su ispričali za strane medije kako vjeruju da je dobila bebu zahvaljujući surogat majci, a u to su uvjereni i njezini obožavatelji. Ipak, zbunjuje ih što je manekenka na fotografiji s djetetom ima bolničku narukvicu koju je, kako pišu, dobila u nekoj američkoj bolnici.

"Ovaj prekrasan mali blagoslov je odabrao mene da mu budem majka. Tako sam počašćena što je ova nježna duša stigla moj život, nemam riječi kojima bi mogla opisati doživotnu vezu koju sada dijelim sa svojim anđelom. Nema veće ljubavi", napisala je Naomi uz fotografiju na kojoj u rukama drži nožice svoje novorođene bebe.

Iako nije otkrila ime ni spol djeteta, strani mediji su izvijestili da je riječ o curici. Inače, Campbell je posljednjih godina govorila o svojoj želji da postane majka i jednom je rekla da joj znanost može pomoći da to ostvari u bilo kojoj dobi.

Manekenka, koja živi u New Yorku, dobro skriva svoj privatni život od javnosti pa tako se tek uspjelo saznati da je 18 mjeseci u vezi, no identitet njezinog dečka nije poznat.

Naomi je ljubila mnoge poznate face, a nakon veze s basistom benda U2 Adamom Claytonom bila je sa čelnikom Formule 1 Flavijem Briatoreom. S ruskim poduzetnikom Vladislavom Doroninom vezu je započela 2008., a zajedno su bili pet godina.

Prošle godine kružile su glasine kako ljubi Liama Paynea, pjevača koji je 23 godine mlađi od nje, no nikada to nije potvrdila. Nikada se nije vjenčala, no to joj je u redu. "Volim mnoge ljude zbog različitih razloga", rekla je jednom manekenka koja je ranije bila optuživana za fizičke napade od strane svojih zaposlenika i vodila s njima sudske bitke.

Campbell je bila u vezi i s 15 godina mlađim vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom.