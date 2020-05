Naomi Campbell jedna je od najuspješnijih manekenki ikada, a karijeru je započela s 15 godina.

Slavna manekenka Naomi Campbell slavi 50. rođendan, a iako zbog ograničenja tijekom pandemije koronavirusa neće moći napraviti tulum kakav je planirala, svoj veliki dan će proslaviti u krugu prijatelja.

"Nije me strah 50. rođendana. Proslavit ću ga u New Yorku, a nakon što prođe kriza nastavit ću raditi te će biti i vremena za proslavu", rekla je Naomi koja je na sceni već preko 30 godina. Manekenka danas na računu ima preko 45 milijuna funti, no početci nisu bili tako sjajni.

Njezina karijera zapravo je započela kada je imala tek 10 godina te se upisala u prestižnu školu kazališta u Londonu. "Naomi je inspiracija brojnim ženama već desetljećima. Ona je postavila nove limite u svijetu mode, a posebnu je nadu dala svim crnkinjama koje se žele baviti modom", izjavio je Cliff Vote (71), voditelj kazališne škole koju je Naomi pohađala dok je on bio na čelu. Dodaje kako se sjeća da je Naomi bila omiljena među učenicima i profesorima, piše Mirror.

S 15 godina uočila ju je Beth Boldt te je Naomi potpisala za modnu agenciju Synchro. "Moja je majka htjela da završim školu, no ja sam drugačije sve zamislila te sam sama otišla Beth i tako je sve počelo", napisala je manekenka u svojoj autobiografiji koja je objavljena 2016. godine. Tri mjeseca nakon sastanka Naomi je odradila svoje prvo snimanje za britansko izdanje časopisa Elle. To je bio tek prvi korak na njezinom putu na kojem je postala najtraženija manekenka svoje generacije.

Iako je njen poslovni uspjeh ostao nenarušen, Naomi je u svojoj karijeri bila protagonistica niza afera i skandala zbog kojih ju javnost percipira kao liepu ženu vrlo teške naravi, razmaženu divu i žderačicu muškaraca.

Dokaz njenoj gadnoj naravi prije svega su 4 optužbe za fizički napad, nakon što je čak 11 puta završila na sudu zbog navodnih fizičkih okršaja i napada na zaposlenike, asistente te druge osobe, a sve u kratkom periodu od 1998. do 2009.

Nikada se nije udala, no ne žali ni za čime

Tijekom zavidne karijere Naomi je radila s brojnim dizajnerima poput Giannija Versacea, Azzetine Alaia i Isaaca Muzrahija, prije nego što se pojavila na mnogim naslovnicama britanskog Voguea 1987. godine.

Manekenka se borisla i s ovisnošću, a nakon petogodišnje borbe s drogama 1999. godine je otišla u centar za odvikavanje. "Zbog droge sam se osjećala nepobjedivo. Kao da mogu osvojiti čitav svijet. No, kada bih se probudila sljedećeg dana, sve je izgledalo grozno", priznala je Naomi.

Ljubila je mnoge poznate face, a nakon veze s basistom benda U2, Adamom Claytonom, bila je sa čelnikom Formule 1, Flaviojm Briatoreom. S ruskim poduzetnikom Vladislavom Doroninom vezu je započela 2008. godine, a zajedno su bili pet godina. Prošle godine kružile su glasine kako ljubi Liama Paynea, pjevača koji je 23 godine mlađi od nje, no nikada nije to potvrdila. Nikada se nije vjenčala, no to joj je u redu. "Volim mnoge ljude iz različitih razloga", rekla je manekenka u jednom intervjuu.

Uoči svog 50. rođendana Campbell je istaknula kako želi naredne godine provesti u društvu dragih joj ljudi. Tijekom karijere zbog svog besprijekornog izgleda Naomi je dobila nadimak "Crna pantera".