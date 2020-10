Mischa Barton, zvijezda nekad velikog hita ''The O.C.'', snimljena je u blizini svog doma tužnog izraza lica i neuglednog izgleda.

Američka glumica Mischa Barton glumačku je karijeru započela još kao djevojčica, a svjetsku joj je slavu donijela uloga Marisse Cooper u hit-seriji za mlade "The O.C.", nakon koje je dobila titulu jedne od omiljenih holivudskih slatkica.

No ta su vremena daleko iza nas i 34-godišnja Mischa danas je samo sjena svoje nekadašnje pojave. Nakon što se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti zbog ozbiljnih problema s ovisnošću, nedavno je pažnju zaokupila pojavljivanjem u MTV-jevu projektu "The Hills: New Beginnings" i novim filmom "Spree".

Svima upada u oko njezin otužni izgled jer čini se da u posljednje vrijeme prolazi ponovno kroz težak životni period unatoč tome što se vratila poslu. Konzumiranje alkohola ispred kuće i izgubljeni pogled koji su kamere uhvatile dok je šetala svoga psa zabrinjavajući su prizori koji se posljednjih nekoliko dana širem svjetskim medijima.

Jedne od posljednjih paparazzo fotografija prikazuju je odjevenu u kratke hlače i široku majicu te neuredne kose. Mischa je izgledala stvarno tužno i bezvoljno te je odavala dojam da se ne osjeća baš najbolje.

Glumica je trenutačno u vezi s kolegom Marcom Flaminijem. U kolovozu prošle godine razišla se s australskim manekenom Jamesom Abercrombiejem nakon što su zajedno proveli dvije godine.

S obzirom na to da je rođena u Londonu, a odrasla u New Yorku, Mischa danas živi i radi na relaciji između Velike Britanije i SAD-a.

Život joj je, nažalost, obilježila teška ovisnost o alkoholu koji konzumira od svoje 14. godine, a nekoliko je puta bila i uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola.