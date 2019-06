Mischu Barton, najpoznatija po ulozi u seriji ''The O.C.'' danas je potpuno promijenila imidž.

Američku glumicu Mischu Barton većina pamti po ulozi bogate mršavice Marisse Cooper u seriji "The O.C.", u kojoj je glumila od 2003. do 2006. godine, nakon čega nije ostvarila zapaženije televizijske kao ni filmske uloge.

Obzirom na to da su žene diljem svijeta u ono vrijeme zavidjeli na besprijekornoj figuri, pomalo zaboravljena 33-godišnja glumica mnoge je iznenadila svojim izgledom šetajući ovih dana ulicama Malibua.

Naime, paparazzi su snimili Mischu dok je odlazila iz tamošnjeg restorana Mr. Chow, kada na sebi nije imala ni trunke šminke na licu ali ono što je svima zapelo za oko je i njezina figura koja je drugačija od one kakve je se sjećamo.

No Mischine je obožavatelje ipak obradovala vijest kako će je nakon nekoliko godina pauze ponovno gledati na malim ekranima, jer će se uskoro pojaviti u rebootu MTV serije "The Hills: New Beginnigs".

"Iskreno, nisam je nikad gledala. Bila sam posljednja koja se pridružila ekipi i nisam bila uvjerena da je to nešto što želim raditi. Trebala su mi tri mjeseca da razmislim o svemu. Mislim da je na moju odluku najviše utjecalo što mislim da je to najzabavniji reality show", priznala je Mischa gostujući u The Kyle & Jackie O Showu.

Njezin lik Marisse Cooper u seriji The O.C. "ubijen je" u trećoj sezoni, no Mischa je otkrila kako se zbog toga nikad nije naljutila.

Osim glumačkih ostvarenja, Mischinu je karijeru obilježio i veliki seks skandal u kojeg je bila upletena. Naime, priču o seks skandalu zvijezde serije "The O.C." prvi je donio Daily Mail koji je tvrdio kako početna cijena eksplicitne snimke iznosi 500 tisuća dolara te da njezinu kupnju razmatraju brojne holivudske pornografske tvrtke. Njezini bliski prijatelji bili su u brizi zbog njezina utjecaja na psihičko stanje jer je nekoliko mjeseci prije toga završila na psihijatrijskom liječenju zbog histeričnog ponašanja. Isto se dogodilo i 2009. godine kada je zadržana na promatranju zbog sumnji na samoozlijeđivanje.