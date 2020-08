Miley Cyrus prekinula je s Codyjem Simpsonom s kojim je varala bivšeg muža Liama Hemswortha, a sad tvrdi da je s njim izgubila nevinost.

Pjevačica Miley Cyrus (27) prekinula je vezu s glazbenikom Codyjem Simpsonom (23), piše TMZ.

Par se navodno razišao ovih posljednjih tjedana, a nije poznat razlog. Cyrus i Simpson su započeli vezu 2019. kada se Miley razvela od glumca Liama Hemswortha (30).

Često su dijelili zajedničke fotografije na Instagramu i zbog pandemije koronavirusa posjećivali su zdravstvene djelatnike te im donirali obroke kako bi lakše odrađivali svoje duge smjene. Iako joj na ljubavnom planu ne ide, Miley je viđena dobro raspoložena u četvrtak kako posjećuje prijatelja u Los Angelesu.

Istog dana je pjevačica iznenadila javnost najnovijom epizodom svog podcasta. Video je bio bez ikakvog konteksta, no na kraju je otkrila nešto privatno.

"Nisam išla do kraja s tipom do 16. godine, ali završila sam udavši se za njega", rekla je Miley. Iz njenih riječi je očito da se radilo o Liamu kojeg je upoznala 2008. na snimanju filma prema romanu Nicolasa Sparksa "The Last Song", a te iste godine 23. studenog je pjevačica proslavila 16. rođendan.

Zaručili su se 2012. i prekinuli 2013., pa se pomirili dvije godine kasnije i na kraju vjenčali u prosincu 2018. No njihov je brak trajao manje od godinu dana jer su se razišli već u kolovozu 2019.

Razlog za to su, prema pisanju američkih medija, bile Mileyine afere. Varala je Liama koji se često nalazi na listama najseksepilnijih muškaraca na svijetu. Prema pisanju medija, pjevačica ga je varala i sa ženama i s muškarcima, među kojima je bio i Simpson.