Slavna lica otkrivala su brojne tajne o sebi, a dok su neke od njih potpuno gnjusne, neke su čak i zabavne. Otkrili smo i da su Tom Cruise i Cher bili par jedno vrijeme, Keith Richards pošmrkao je pepeo svog oca, a Jessica Simpson ima jednu odvratnu naviku.

Brojne zvijezde često ne mogu sakriti ništa o svojoj intimi zbog publiciteta koji dobivaju, no neki od njih odluči su sami medijima izbrbljati o svojim najvećim tajnama. Neke od njih prošle su ispod radara, no prisjetili smo se nekoliko tajni koje su priznali.

Glumac Daniel Radcliffe odrastao je na velikom platnu uz ulogu Harryja Pottera, a svjetska slava nije mu pomogla kada su u pitanju ovisnosti. Mladi glumac šokirao je brojne obožavatelje kada je priznao da ima problem s alkoholom. Kako bi se mogao nositi sa slavom, počeo je piti još kao mladić, a sve mu je teško padalo. To he preraslo u veliki problem te je morao i na liječenje.

Pisac Lee Child najpoznatiji je po trilerima o Jacku Reacheru, a njegove knjige prodane su u oko 70 milijuna kopija diljem svijeta te je njegov najpoznatiji lik na filmu utjelovio Tom Cruise. Slavni pisac priznao je kako je uvijek bio napušen dok bi pisao nove zgode i nezgode svog slavnog lika. "Marihuanu pušim već 44 godine, pet dana tjedno", rekao je jednom prilikom te je objasnio da ima redovitu dostavu kod kuće.

Lady Gaga ne krije ništa od javnosti, no slavna pjevačica iznenadila je kada je priznala da je tijekom turneje 2009. godine bila potpuno švorc. Ispričala je kako je imala tri milijuna dolara na računu, no sve je potrošila kako bi izgradila svoju karijeru te je jedva spajala kraj s krajem dok nije počela zarađivati mnogo novca.

Denise Richards poznatija je po svom prekidu s Charliejem Sheenom nego po svojim ulogama, a brojne detalje o sebi i danas skriva. Ipak, u memoarima je otkrila kako je imala ljubavnu vezu s jednom svojom poznatom kolegicom koju je upoznala preko zajedničkih prijatelja.

Jedna od najseksepilnijih glumica posljednjih nekoliko godina svakako je Scarlett Johansson. Ljepotica je otkrila i koje joj je najseksi mjesto za seks, a odabrala je stražnje sjedalo u automobilu. "Da poželim nešto zanimljivo i ludo, to bi bilo zadnje sjedalo u autu", ispričala je jednom prilikom.

Rocker Keith Richards još i danas hara svjetskim pozornicama sa The Rolling Stonesima, a među brojnim njegovim izjavama i priznanjima jedno je ostalo posebno upečatljivo. Jednom je prilikom rekao kako je pošmrkao pepeo svoga oca. "Pošmrkao sam oca. Kremiran je i nisam mogao odoljeti da to ne isprobam. Mom ocu to ne bi smetalo", rekao je kratko Keith.

Veze slavnih lica često su tema medija, no na neke od njih smo zaboravili. Jedan od bizarnijih parova na sceni svakako su Cher i Tom Cruise. Pjevačica je u to vrijeme imala 39, a on 23 godine. O vezi je ona javno progovorila 2008. godine, a spomenula je kako joj je Cruise jedan od boljih ljubavnika koje je imala.

Među gnjusnijim priznanjima slavnih jest ono Jessice Simpson kada je rekla da ne pere zube toliko često. Ne voli osjećaj čistih zubi te kaže da ih ponekad samo pobriše majicom. Nećemo dalje od toga... S druge strane, glumac Robert Pattinson kaže da rijetko pere kosu i da mu to ne smeta.

Jedno od čudnijih priznanja obzirom na karijeru jest ono pjevačice Miley Cyrus, koja kaže da se ne voli fotografirati. Nikada ne zna kako pozirati, stoga samo isplazi jezik, a takve su joj fotke postale zaštitni znak.