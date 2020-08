Melania Trump nije htjela držati ruku svog supruga Donalda Trumpa, a sve su to snimile kamere.

Suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, 50-godišnju Melaniju Trump kamere su ponovno uhvatile u trenutku kada je žustro odbila prihvatiti njegovu ruku pri silasku iz aviona kojim su se u Washington vratili iz New Jerseyja.

Supružnici su tamo zajedno proveli vikend, no čini se kako se Melania vratila poprilično lošeg raspoloženja, i svima pokazala kako joj ne pada na pamet dodirivanje i izmjenjivanje nježnosti sa suprugom u javnosti. Donald ju je naime dva puta pokušao primiti za ruku, no ona se vješto izmaknula i tako ga još jednom posramila pred cijelim svijetom.

Video incidenta brzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi komentiraju kako prva dama ne moženi podnijeti pomisao da ju suprug dodiruje, dok su neki stali u Trumpovu obranu zaključivši da ga nije mogla primiti za ruku jer je morala pridržavati odjeću zbog jakog vjetra.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w