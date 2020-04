Melania Trump je trenutačnog američkog predsjednika upoznala na tulumu, a državljanstvo je dobila tek kada su se vjenčali 2005. godine.

Američka Prva dama Melania Trump slavi "okrugli" 50. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili nekih detalja iz njezinog života.

Melania je u povijest ušla kao druga Prva dama koja je rođenda izvan SAD-a te prva kojoj engleski nije materinji jezik. Rođena u Sloveniji 26. travnja 1970. godine, Melania se u New York preselila 1996. godine. Samo dvije godine kasnije, ondje je upoznala svog supruga, danas američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Američko državljanstvo pak nije dobila sve dok se nije udala za Trumpa. U SAD-u je živjela zahvaljujući radnoj vizi, a bivša manekenka je na taj način smjela boraviti u SAD-u sve dok nije stala pred oltar.

Donalda Trumpa upoznala je na tulumu 1998. godine. Par je bio u vezi nekoliko godina dok se 2004. nisu zaručili. U to je vrijeme zatražila trajnu vizu koja bi joj omogućila ostanak u SAD-u, a u zahtjevu je napisala kako je njezin posao manekenke najvažnija stavka.

Par se vjenčao 2005. godine, a Melania je dobila američko državljanstvo taman u isto vrijeme kada se rodio i njihov sin Barron Trump.

Happy Birthday to Melania, our great First Lady!