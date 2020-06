Donald i Melania Trump bili su u obilasku Nacionalnog svetišta sv. Ivana Pavla II u Washingtonu.

Dok diljem SAD-a traju prosvjedi zbog ubojstva Georgea Floyda, američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania bili su u obilasku Nacionalnog svetišta svetog Ivana Pavla II u Washingtonu, a ono što je kao i nebrojeno puta dosad privuklo pažnju, je upravo Melanijin izraz lica.

Čini se kako prva dama SAD-a nije bila raspoložena za poziranje pred fotoobjektivima, pa je pogled sakrila iza tamnih sunčanih naočala, a nasmijala se nije niti jednom. Čak ni onda kada joj je Donald naredio da se nasmije, ona mu je odgovorila čudnom grimasom ili usiljenim osmijehom, ako to možemo tako nazvati, a snimka je naravno, ubrzo postala viralna i tema izrugivanja.

"Izgleda kao da ju je zatočio", "Nešto je zabrinjavajuće i sumnjivo oko Melanijine face", neki su od komentara koje su ljudi dijelili na društvenim mrežama.

The camera can, contrary to the cliche, sometimes lie, but I have watched this over and over and there is something mesmerisingly worrying about Melania Trump’s face in this. https://t.co/e3nRq7JiAy