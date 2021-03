Meghan Markle u novom isječku intervjua koji je dala Oprah tvrdi da nije smjela donositi vlastite odluke dok je bila dio kraljevske obitelji.

Meghan Markle kaže da biti članom kraljevske obitelji "nije bilo onako kako ljudi zamišljaju" te se danas osjeća slobodna jer "može govoriti u svoje ime", prenosi u petak BBC izvatke iz intervjua koji će biti objavljen u nedjelju.

U isječku intervjua koji je dala Oprah Winfrey, Meghan je objasnila zašto je odlučila izaći u javnost baš sad.

"Svi donosimo vlastite odluke, ali tada to nisam mogla. O tome nisam odlučivala ja", rekla je Meghan.

U snimci koja je procurila Meghan je otkrila da Oprah nije smjela dati intervju dok je bila članica kraljevske obitelji, a voditeljica se prisjetila i kako ju je pristojno odbila.

Dodala je da je "doista oslobađajuće" što sada može "govoriti u svoje ime".

