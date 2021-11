Meghan Markle i princ Harry zablistali su na prvom javnom pojavljivanju nakon dugo vremena.

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle ovoga su se tjedna pojavili na crvenom tepihu gala večere povodom Dana veterana u muzeju Interpid u New Yorku, a zaljubljeni par prošetao je držeći se za ruke dok su ih fotografirali.

"Uvijek sam ponosna na njega", rekla je Meghan novinarima misleći na svojeg supruga Harryja, prenosi US Magazine. Bivši kraljevski par na sebi je imao elegantne kreacije, a Meghan je zablistala u crvenoj haljini. Detalj koji je svima upao u oko bili su i crveni makovi koje su imali na odjeći.

Princ Harry je, inače, služio u britanskoj vojsci deset godina te je došao do razine kapetana, prije nego što se umirovio 2015. godine. Tijekom svoje službe je dvaput bio u Afganistanu. Kako Meghan podržava svojeg supruga, tako podržava i on nju. Prije nekoliko dana je komentirao da je ružno čuti izraz "Megxit", kako su britanski mediji nazvali njihov odlazak iz Velike Britanije u SAD.

"Možda ljudi to znaju, a možda i ne, no izraz Megxit je mizogin. Izmislio ga je trol i postao je popularan u medijima diljem svijeta", rekao je Harry za američke medije prije nekoliko dana. Istaknuo je kako se njegova supruga, baš poput majke Diane, našla na udaru tabloida otkako se udala za njega te je po njegovu mišljenju to potpuno pogrešno.