Meghan Markle i princ Harry izgubili su drugo dijete. Ona je doživjela spontani pobačaj u njihovu domu u Los Angelesu u srpnju ove godine, o čemu je tek sad progovorila za New York Times.

Meghan Markle doživjela je spontani pobačaj u srpnju ove godine, nedugo nakon što su se ona i princ Harry iz Velike Britanije preselili u SAD, vijest je to koju je sama tek sad potvrdila za New York Times i to u tekstu koji je napisala o nesretnom događaju.

U njemu je otkrila kako joj je pozlilo u njihovu domu u Los Angelesu nakon čega je završila u bolnici, slomljenog srca, a neutješan je bio i princ Harry. Do nesretnog je događaja došlo kada je osjetila oštar grč u trbuhu dok je prematala sina Archieja.

Potresan trenutak opisala je sama.

"Nakon što sam mu promijenila pelenu osjetila sam oštar grč. Spustila sam se na pod s njim u naručju pjevušeći mu uspavanku kako bismo oboje bili mirni, ali ta melodija je bila u potpunosti suprotna mom osjećaju da nešto nije u redu. Znala sam da dok sam u naručju držala prvorođeno dijete, da gubim drugo", otkrila je Meghan.

Nekoliko sati kasnije probudila se u bolnici, a uz nju je bio princ Harry.

"Nekoliko sati kasnije ležala sam u bolničkom krevetu, držeći supruga za ruku. Osjetila sam njegov dlan i poljubila mu ruke, mokre od suza. Zurila sam u hladne bijele zidove, a oči su mi bile pune suza, staklene. Razmišljala sam samo kako ćemo se oporaviti od ovoga", prisjetila se Meghan.

Dodala je kako se to dogodilo jednog jutra koje je za nju počelo uobičajeno. Probudila se, nahranila pse i pospremila Archiejevu odjeću i igračke prije nego se posvetila njemu samom kada se probudio.

Nedavno su ona i Harry u zajedničkom intervjuu otkrili kako uživaju u prvim koracima svog sina Archieja, njegovom trčanju i prvom padu tijekom karantene zbog koronavirusa i ništa nije dalo naslućivati da su doživjeli tužnu obiteljsku tragediju.

Meghan i Harry postali su roditelji malenog Archieja u svibnju 2019. godine, a princ je bio uz suprugu na porodu koji se odvijao u njihovu tadašnjem domu u Frogmore Cottageu umjesto u bolnici. Maleni je trenutno sedmi u redu za kraljevsko prijestolje i osmo je praunuče kraljice Elizabete i vojvode od Edinburgha.

Krajem prošle godine princ Harry i Meghan odrekli su se kraljevskih dužnosti te šokirali ostatak obitelji i javnosti, te su odlučili krenuti s normalnim i financijski neovisnim životom u Kanadi, iz koje su se nakon nekog vremena preselili u Kaliforniju gdje i danas žive.