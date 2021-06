Mary-Kate i Ashley Olsen su u rijetkom intervju otkrile zašto skrivaju svoju privatnost o javnosti te objasnile rad na svom modnom brendu.

Mary-Kate Olsen (35) prošle godine je proživljavala teški razvod s Olivierom Sarkozyjem (52), a sada su ona i sestra blizanka Ashley Olsen dale rijetki intervju.

U razgovoru za magazin i-D pojasnile su zašto su obje tako diskretne i skrivaju svoju privatnost od javnosti. "Odgojili su nas da budemo diskretne", rekla je Mary-Kate i istaknula da se to preslikalo i na modnu liniju The Row koju imaju ona i sestra Ashley.

"Mislim da je naša estetika takva, preferiramo takav dizajn. No ne počne uvijek kolekcija s tako jednostavnim stvarima", ispričala je.

Ashley je otkrila da su ona i Mary-Kate prvotno htjele da se njihova imena ne povezuju s brendom The Row. "Nismo ga htjele predstavljati, stajati ispred njega, nismo nužno htjele ni da ljudi znaju da smo to mi. Radilo se o proizvodu pa smo razmišljale kako maknuti fokus s nas", rekla je.

Blizanke su se proslavile još kao bebe od šest mjeseci u seriji "Puna kuća" igrajući djevojčicu Michelle Tanner i izmjenjujući se u scenama jer su izgledale identično. Nakon toga su snimile i filmove u kojima je u centru pažnje bilo baš to što su sestre blizanke. Među njima su "Dvostruka nevolja", "Prilagođavanje" i "Avanture u Parizu".

No nakon toga su odstupile od glume i slave već 15. godišnjicu svog modnog brenda, a priznale su da su velike perfekcionistice.

"Naporno radimo i uvijek smo bile takve. Sretna sam kad ljudi gledaju na naš brend kao savršen proizvod ili misle da su naše stvari kompletne, cjelovite. Mislim da se bavimo modom jer stalno pokušavamo poopraviti naše nesavršenosti i uvijek imamo sljedeću sezonu u kojoj to možemo raditi. Konstantno guramo sebe naprijed i treniramo naše oči i trudimo se da ljudi dobiju sve kako treba. Jednostavno se razvijamo i učimo", pojasnila je Mary-Kate.

"Mislim da nam je bilo zaista važno da zadržimo kontrolu i radimo stvari u trenutku koji nam se čini pravi. To je glavna snaga našeg brenda", dodala je Ashley.

Inače, djevojke su odbile glumiti u Netflixovom remakeu serije "Puna kuća", no ostale su u dobrim odnosima s dijelom glumačke ekipe. Bob Saget, koji je utjelovio njihovog oca Dannyja, rekao je da se međusobno posjećuju.

"Jako ih volim. Kada sam u New Yorku ili ako su one u Los Angelesu, kada možemo, vidimo se", ispričao je Saget.

Javnost posljednjih godina komentira koliko je Ashley drugačija od nekadašnje slatkice, ranije su komentirali kako Mary-Kate više ne izgleda kao njezina sestra blizanka. Šokiralo ih je njezino ispijeno lice, a prema mišljenju stručnjaka podvrgnula se i plastičnoj kirurgiji. Usto se nekad borila s anoreksijom i to je, naravno, utjecalo na njezin izgled.

Slavne blizanke nemaju društvene mreže, a dobro skrivaju ljubavne živote. Ipak, saznalo se da je Ashley oko dvije godine u vezi s umjetnikom Louisom Eisnerom (31), a navodno su se i zaručili.

Za razliku od sestre Mary-Kate je prošle godine doživjela ljubavni brodolom nakon pet godina braka. Bivša glumila je predala zahtjev za hitan razvod braka u svibnju 2020. jer su joj Olivierovi odvjetnici dali kratak rok da pokupi svoje stvari iz muževa stana u New Yorku. Ona se povjerila prijateljima da ju suprug nasilu izbacuje jer je prekinuo njihov najam bez njezina znanja. Molila ga je da joj da vremena do 30. svibnja, no on joj nije odgovorio. Problemi su navodno počeli jer je ona htjela djecu, a on nije, pa su se počeli gadno svađati.

Olivier je s bivšom suprugom Charlotte dobio dvoje djece te nije imao u planu više širiti obitelj, što glumica nije dobro prihvatila. Zatražila je hitan razvod, a par koji je od samoga početka kod mnogih izazivao zgražanje na isti je način i okončao svoju ljubavnu priču.