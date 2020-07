Mary-Kate Olsen viđena prvi put u javnosti nakon prekida s Oliverom Sarkozyjem koji će uskoro postati njezin bivši suprug.

Američka glumica Mary-Kate Olsen viđena je po prvi put nakon razvoda od 51-godišnjeg francuskog poduzetnika Olivera Sarkozyja, poznatog i kao brata bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, s kojim je u braku provela pet godina.

34-godišnja Mary-Kate snimljena je u New Yorku dok je kupovala kavu za van. Lice je bila prekrila crnom zaštitnom maskom, a pogled je sakrila iza zaštitnih naočala kao da zaista ne želi biti primijećena u ovim vremenima. U takvom je izdanju djelovalo još ispijenije i slabije nego obično, a s njom je viđena i sestra blizanka Ashley s kojom zajedno radi na njihovoj modnoj liniji The Row i s kojom se proslavila u seriji "Puna kuća", a u stopu ih je pratio tjelesni čuvar.

Na snimljenim fotografijama se ne vidi točno ima li još uvijek vjenčani prsten na ruci, ali to je malo vjerojatno obzirom na gadan prekid i na to da je već podnijela službeni zahtjev za razvod. Par se razišao još u travnju ove godine, ali je vijest o tome objavljena tek mjesec dana kasnije i već neko vrijeme ne žive zajedno.

Mary-Kate je službene papire za razvod predala krajem svibnja kako bi se što prije razvela od uskoro bivšeg supruga. Tome je predhodila njezina hitna molba za raskidom ali državna naredba o karanteni zbog pandemije koronavirusa zatvorila je njujorške sudove za sva ročišta koja nisu zaista bila hitna ili prijeko potrebna.

Kako je pisao TMZ, njegovi odvjetnici dali su joj rok do 18. svibnja da pokupi svoje stvari iz muževa stana u New Yorku. Ona se povjerila prijateljima da ju Oliver nasilu izbacuje jer je prekinuo njihov najam bez njezina znanja. Molila ga je da joj da vremena do 30. svibnja, no on joj nije odgovorio.

Mary-Kate je tako objasnila da ne može do svojih stvari zbog sigurnosnih mjera o karanteni i da smatra kako svoju imovinu može zaštititi jedino ako podnese papire za razvod. To bi automatski pokrenulo naredbu suda da se ne smije rješavati njezinih stvari čega se pribojavala.

Mary Kate i Oliver počeli su se viđati 2012. godine, a vjenčali su se u studenom 2015. godine. Nisu imali djece, a on je u prethodnim vezama postao otac danas 18-godišnjem sinu Julienu i 16-godišnjoj kćeri Margot.