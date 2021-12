Mark Bagarić je u polufinalu showa "Supertalent'' opet sve osvojio svojim prekrasnim glasom, a vratio se u drugačijem izdanju.

U četvrtoj polufinalnoj emisiji showa "Supertalent" vratio se Jankov zlatni gumb Mark Bagarić, koji je svojim iznimnim glasom nakon audicijskog nastupa izazvao pravu senzaciju, a i ovoga je puta pripremio izvedbu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

"Žiri nije očekivao da ću zapjevati jer tu stoji jedan dečko u odijelu, šta će on tu, nije to to, a onda kad pustim glas. Ali dobro, ne mogu im zamjeriti, lijepo sam ih iznenadio. Kad je Martina rekla da se zaljubila to mi je bilo veliko iznenađenje, da se ona zna zaljubiti u jednog čovjeka poput mene, to mi puno znači. Prva djevojka još nije pala. Je li lakše osvojiti zlatni gumb ili curu? Pa je bih rekao zlatni gumb. Kad je Janko stisnuo zlatni gumb bio sam izvan sebe, puno mi to znači. Znam da su očekivanja sad još veća, ovo je polufinale. Moram bar deset puta bit bolji, uz pomoć Boga nadam se i da hoću", rekao je Mark koji se u show vratio u drugačijem izdanju nego na audiciji, s dužom kosom i bradom.

Pjevao je pjesmu "End of the road", a publika i žiri ponovno su istinski uživali u njegovoj izvedbi i prekrasnom glasu.

"Pa kao što kaže pjesma, 'end of the road', mislim da je sezona završila, to je to, ne trebamo finale, ajmo svi kući. Divota je slušati", nahvalio ga je Janko Popović Volarić, a dodao je i kako je primijetio da je tijekom nastupa Mark često gledao u Martinu.

"Stječem dojam da si manje uživao nego na audiciji, nije lako biti pod povećalom javnosti, ali ti se s tim dobro nosiš. Od sveg srca ti želim da ti ovo u budućnosti bude posao", poručila mu je Martina Tomčić.

Maja Šuput se složila s ostatkom žirija, a zanimalo ju je i je li Mark našao curu, jer se na audiciji požalio da nikad nije bio u ljubavnoj vezi.

"Još se traži. Nema gdje mi poruke nisu stizale, nisu se javljala samo na Instagram, ne mogu stić dati šansu koliko ih je bilo, meni samo što mobitel nije crknuo", požalio se Mark i odgovorom obradovao Maju i ostatak žirija.

Mark je 27-godišnjak koji obožava pjevanje. Rođen je u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima koji su u mirovini jer ih nije htio ostaviti same.

Jedan od najboljih trenutaka u životu su mu audicije na showovima Njemačka traži zvijezdu i njemački Supertalent. Uz glazbu, njegov hobi je futsal, a igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a za pet godina nada se da će biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi. Mark kaže da govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

