Mark Bagarić izazvao je lavinu reakcija na svoj nastup u showu "Supertalent", a komplimenti pljušte sa svih strana.

Mark Bagarić je nakon senzacionalnog nastupa u showu "Supertalent" postao prava senzacija, a reakcije na njegovu izvedbu pjesme "Crazy Love" Briana McKnighta ne prestaju se stišavati.

27-godišnji Mark je svojim glasom i više nego iznenadio članove žirija koji su mu poručili da je pravo čudo, ali gledatelje u studiju i pred malim ekranima, a Janko Popović Volarić ga je nagradio zlatnim gumbom. Koliko je sve oduševio govori i činjenica da ga je preko noći na profilu na Instagramu zapratilo više od pet tisuća ljudi, a ta se brojka povećava iz sata u sat.

"Hvalaaaaaaa svimaaaa! Ovo je zlatni Markkkkk. Majstoriii", napisao je Mark uz nekoliko fotografija s nastupa koje je podijelio na profilu.

"Ma najjači si buraz", "Bravo majstore, tako se pjeva", "Čovjek prije svega", "Svaka čast, super nastup", "Odličan", "Čestitke top", "Kapa do poda, čovječe", "Savršen nastup, bravo", "Nešto fantastično, odavno me netko nije tako osvojio glasom i stavom", "Svjetski glas", "Majstore, do pobjede", "Hvala tebi", "Broj jedan si", samo su neki od tisuća komentara koje je dobio od obožavatelja.

Mark je inače podrijetlom iz Hercegovine, ali je rođen u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima koji su u mirovini jer ih nije htio ostaviti same. Radi kao disponent u njemačkoj firmi za proizvodnju i distribuciju aluminijskih vrata, a uz glazbu, njegov hobi je nogomet i igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a za pet godina nada se da će biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi, a čini se da mu sada na tom putu više ništa ne stoji kao prepreka.