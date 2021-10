Mark Bagarić, koji je u showu "Supertalent" osvojio zlatni gumb, otkrio nam je što bi napravio da pobijedi u showu, a priznao je i kako se nada da će se javiti djevojke.

Mark Bagarić svojim je glasom oduševio gledatelje i žiri showa "Supertalent" te od Janka Popovića Volarića dobio zlatni gumb, kojim se direktno plasirao u polufinale.

Ovo mu nije bio prvi javni nastup jer se već natjecao u njemačkom talent showu, iz kojega, kako kaže, nosi vrlo pozitivna iskustva, no zlatnom gumbu se ipak nije nadao.

"Zlatni gumb je za mene bio veliko iznenađenje i nešto sasvim neočekivano. Na audiciji Supertalenta dao sam sve od sebe, a tako pozitivan ishod audicije zaista nisam očekivao", priznao je za DNEVNIK.HR 27-godišnji Mark, koji je odrastao u Berlinu, ali se zbog obitelji preselio u Hrvatsku.

"U Zagreb sam se preselio prije dvije godine, odnosno u listopadu 2019., nakon što su se moji roditelji umirovili. S obzirom na to da više nisu u najmlađim godinama, htio sam biti uz njih, pa smo donijeli odluku da se preselimo u Hrvatsku", kaže, a ne skriva i koliko mu je obitelj važna.

"Obitelj i prijatelji najveća su mi podrška u životu. Podršku i veliku motivaciju pronalazim i u glazbi, koja je sastavni dio mog života već duže vrijeme", ističe Mark.

A planira li se vratiti u Njemačku?

"Teško je reći hoću li se vratiti u Njemačku jer se s takvim stvarima nikad ne zna. Zasad definitivno imam plan ostati u Hrvatskoj. Znate kako kažu - 'Never say never' - ali trenutno ne planiram povratak u Njemačku. Uvijek se mogu predomisliti, no ovdje sam jako zadovoljan, a Njemačku uvijek mogu posjetiti", iskren je.

U showu je rekao i da nikada nije imao djevojku i priznao je da mu to teško pada te da često razmišlja kada će naći onu pravu. Zanimalo nas je je li se to možda u međuvremenu promijenilo.

"I dalje sam slobodan. Veselim se svemu što će budućnost donijeti, a najvažnije je biti strpljiv", priznaje.

"Mislim da će se tu i tamo neka cura javiti", optimističan je Mark, kojemu je kod djevojaka najvažnije da su dobre u srcu.

Cilj mu je stvoriti obitelj, a za pet godina nada se da će biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi.

Žiri je zaključio da nema curu jer djevojkama nije zapjevao, no kaže da je i to pokušao.

"Mnogim djevojkama se svidjelo moje pjevanje, a često sam pjevao u društvu pred svojim prijateljicama. Moram priznati da sam uvijek iskoristio mogućnost da pjevam", priznaje, a redovito pjeva i za svoje pratitelje na Instagramu.

"Na Instagramu često otpjevam neke pjesme poznatih pjevača, a reakcije su uvijek dobre i pozitivne. Tu i tamo dođe neka ponuda za suradnju od ljudi koji se također bave pjevanjem poput mene", kazao nam je.

Mark inače trenutačno radi kao disponent u jednoj njemačkoj firmi koja se navi proizvodnjom i distribucijom aluminijskih vrata, no priznaje da bi se rado bavio samo glazbom.

"Da pobijedim u Supertalentu, u potpunosti bih se fokusirao na svoju glazbenu karijeru", kazao nam je Mark.