Mark Bagarić je u četvrtoj emisiji showa "Supertalent" sve ugodno iznenadio svojim glasom i od Janka Popovića Volarića dobio zlatni gumb.

U četvrtoj emisiji showa "Supertalent" pao je i četvrti zlatni gumb, a osvojio ga je pjevač Mark Bagarić.

Prije izlaska na pozornicu, 27-godišnji Mark sebe je opisao kao tipa kojemu je izgled jako važan i zato trenira svaki dan, a pohvalio se i svojom novom frizurom.

Ispričao je i da je podrijetlom iz Hercegovine, ali je rođen u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima koji su u mirovini jer ih nije htio ostaviti same. Radi kao disponent u njemačkoj firmi za proizvodnju i distribuciju aluminijskih vrata, a uz glazbu, njegov hobi je nogomet i igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Jedan od najboljih trenutaka u životu su mu audicije na showovima Njemačka traži zvijezdu i njemački Supertalent.

Mark kaže da govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a za pet godina nada se da će biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi.

"Ja bi isto pomalo želio biti u vezi, svatko ima svoje demone, ali moram bit pozitivan. Nadam se da ću naći pravu curu. Naravno da mi je bilo teško, nije bilo lako kad sam je i htio upoznati pa nije išlo, tu je bilo nekoliko pokušaja, ali nije bilo nikad da sam ušao u neku vezu, to mi je žalosno. Mogu ponuditi svoje srce, a najveće oružje koje imam je moj glas. Ovdje ću pokazati tko sam, a možda i nađem ljubav. Sudbina će odlučiti", ispričao je pred kamerama.

Kada se predstavio na pozornici i rekao da će pjevati, Maja Šuput je komentirala da ne izgleda kao pjevač, a skeptičan je bio i ostatak žirija, no onda ih je sve ugodno iznenadio.

Izveo je pjesmu "Crazy Love" Briana McKnighta i svojim glasom rastopio publiku i žiri, a Martina Tomčić je tijekom njegova nastupa zagrlila Janka Popovića Volarića i rekla mu da se zaljubila. Na kraju su mu se svi digli na noge i zapljeskali.

"Iz one ljušture izađe ovaj najljepši glas, čudo, jeste vi svjesni kako vi pjevate? Ta boja glasa je kao da sam slušala najčišći boy bend", poručila mu je Maja nakon nastupa, a Martina je njegovo pjevanje prokomentirala na njemačkom. Obje su zatim zaključile da nije bio u vezi zato što nikad nije pjevao djevojkama, a on je rekao da će ubuduće to uzeti u obzir.

"Meni je u 'Supertalentu' super kad ne očekuješ da netko razvali, a on razvali ovako, odlučio sam vam dati jedan mali poticaj", kazao mu je Janko pa mu je dao zlatni gumb.

"Došao si kao aluminijski, a dolaziš kao zlatni", poručio je Marku voditelj showa Igor Mešin kada je napustio pozornicu.

A dok čekate Markov sljedeći nastup u polufinalu showa, možete ga slušati i na njegovu Instagramu gdje često objavljuje videa u kojima pjeva, a poslušajte kako zvuči njegova izvedba pjesme Olivera Dragojevića "Kad mi dođeš ti".

Marka na Instagramu zasad prati oko 470 ljudi, no vjerujemo da će se ta brojka nakon ovog nastupa u "Supertalentu" naglo povećati.