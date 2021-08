Marijana Mikulić ranije ove godine otkrila je da njezin najmlađi sin Jakov ima poteškoće u razvoju, a sada se na Instagramu pohvalila njegovim napretkom.

Glumica Marijana Mikulić pratitelje na Instagramu redovito izvještava o zdravstvenom stanju njezina dvoipolgodišnjeg sina Jakova za kojeg je ranije ove godine otkrila da ima poteškoće u razvoju.

Tada se požalila i kako najmlađi od njezine trojice sinova na redovni pregled čeka čak šest mjeseci pa ga mora voditi u privatnu kliniku, a sada se na društvenoj mreži pohvalila njegovim napretkom. Njezin poduži status prenosimo u cijelosti.

"Nadobudna izašla s njim bez kolica, on na guralici, juri kao munja. Ne staje ni na 'stani', 'stop', 'Jaki'. Ništa! Trčim Trakošćanskom, hvatam ga za majicu, kosu, za što stignem, da ne podleti pod auto. Do parkića mokra. 67 penjanja na veliki tobogan, a ja kao majmun gore dole za njim jer je na vrh tobogana rupa na drugu stranu, kapituliram! Idemo doma na predah, pa s kolicima van! Krug s kolicima, hajde ipak idemo u drugi parkić gdje lakše on sam može na sve penjalice... Nakon 53 spuštanja u rekordnom roku, trčećeg podletavanja pod noge djevojčica na ljuljama, krađe štapića s klupe od nepoznate žene, ponudim mu autić. Standardno - pokazujem svojim prstom i kažem 'daj auto'. Pa njegovim prstom i kažem 'daj auto'. A on će 'da auto'. Znači sve!!" napisala na svojem Instagramu uz sinove fotografije.

"U sjenu pada moj mokar grudnjak i gaće od trčanja za njim da se ne zabije u nekoga, u sjenu padaju njegove zapišane gaće jer - skidanje s pelena. Rekao je 'da auto. Doduše, onda je odjurio dalje spuštati auto niz tobogan pa juriti za njim, ali danas je najljepši dan, a ovo popodne je vrijedilo svake kapi znoja i mojih 13000 koraka danas", zaključila je glumica.

"Bravo, korak po korak", podržala ju je manekenka Anita Dujić, a riječi podrške uputili su joj i brojni drugi pratitelj.

Marijana je o zdravstvenom stanju svojeg sina progovorila i za IN Magazin. Istaknula je da je od prvog naručivanja na pregled do početka terapije potrajalo čak godinu i pol dana, a to je previše. I baš zato Marijana je svoju priču odlučila podijeliti s javnošću i tako podsjetiti da se takve dijagnoze događaju svima i kako na sustavu rane intervencije treba raditi.

"To mi je bio cilj, to sam napravila s ciljem da se o tome počne govoriti", rekla je.

Dijagnoza koja u kartonu malog Jakova piše jest nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji, vode ga na privatne terapije igrom. Jakov zbog toga već napreduje.