Prijeti nam mogući novi lockdown . SVE MAME: treba nabaviti zalihe pelena, hrane, dezinficijensa.. MARIJANA: ja sam non stop do grla u pelenama, hrani, dezinficijensu. Ja se idem pofarbati. Ako već poludim, da budem barem lijepa 😂😂 . #sohelpusgod #nedajboze #new #lockdown #online #school #jetonecuprezivit #momofthree #boysmom #actress #actresslife #zenamajkaglumica