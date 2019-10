Za glumicu Marijanu Mikulić važnija od svega su njezina 4 mušketira - suprug i trojica sinova. Najmlađi dječak stigao je krajem prošle godine. Sad kad je obiteljska organizacija dobro osmišljena, Marijana je odlučila da je vrijeme da se posveti sebi. Naime, problemi sa zdravljem natjerali su je na vježbanje. A tu je i naporan tempo koji je čeka na snimanjima i u predstavama. S glumicom se družila naša Lana Samaržija.

Iako je u svojem posljednjem filmu ''General'' imala tek nekoliko scena, uloga Dunje, supruge generala Ante Gotovine, za glumicu Marijanu Mikulić, bila je jedna od najtežih u karijeri.

"Ovdje imaš živuću osobu koja može komentirati kako si napravio i što. I to mi je baš bilo nekako stres jer imaš respekt prema osobi i voljela bi da i ona bude zadovoljna koliko sam zadovoljna i ja", priznala nam je Marijana.

A Marijana je itekako zadovoljna, i ulogom i radom na filmu. Prije godinu dana po treći put je postala majka te je snimanje filma za nju bio i logistički test za obitelj. A nakon ljetne stanke, ova jesen već je donijela nove izazove.

"Sad je to peti razred, prelomni, drugi je predškola, a treći još uvijek vezan za mene. Nismo ga u jaslice davali, imat ćemo tetu ovu sezonu, u "Trešnji" kreće udarno, vraćam se u stare predstave i neke nove. Audicije su krenule, raznorazne, tako da ćemo vidjeti kako će biti sa snimanjima i sa svime", izjavila je.

Ova majka trojice dječaka - Ivana, Andrije i Jakova, uspješno spaja privatno i poslovno. Sve je to moguće uz potporu supruga Josipa, s kojim je u braku već 14 godina. I ne može se, kaže, požaliti, osim zbog nedostatka vremena samo za njih dvoje.

"Koji brak, hahaha, stvarno, mi tu nemamo baku, tetu, nemamo nikoga, mi smo do jutra tko koga gdje organizacija. Vrijeme za sebe je kad on ukrade vrijeme za sebe i ja za sebe, kada ga ukrademo zajedno to je postalo toliko rijetko, ali eto neki dan smo bili na koncertu Michaela Bublea, rijetko je ali kad je onda baš je", otkrila nam je.

A vrijeme za sebe, za Marijanu znači vježba. Kao i svaka majka, susrela se s brojnim tegobama i posljedicama trudnoće.

U prvoj trudnoći sam dobila 30 a u druge dvije po 18. Počela sam imati probleme s koljenima, koji su se već prije javljali, zbog toga što dobijem puno kilograma u trudnoći, problemi s donjim dijelom leđa i jednostavno sam morala krenuti", priznala je Marijana.

Vježba pod vodstvom osobne trenerice. Uz to što radi vježbe koji obuhvaćaju sve mišiće u tijelu, vježbanje također prilagođava svakodnevnim naporima i dojenju.

"Nakon vrlo kratkog vremena sam vidjela napredak, što se tiče mojih tegoba, a što se tiče mog trbuha to će još malo potrajat, kad malo izbacim tu prehranu, kad počnem pazit i prestanem dojit. I tu će već biti rezultati", objasnila je.

A rezultati i izgled na javnoj su sceni, kaže, itekako važni.

Moram priznat da ja prva zazirem od toga, a nađem se sama u tom nekom da se i ja jedva čekam pohvalit evo jesam i ja sam izgubila, i ja sam se vratila u formu. A zapravo je hrpa žena kojima se dogode i hormonske promjene zbog kojih se ne mogu dovesti u red. Voljela bih da ne nabijamo jedni drugima, ali nažalost... Evo moj posao je takav kakav je, u kojem se dosta gleda i taj izgled, od lica do tijela, svega i moram priznat da mi je to pristisak i što sam starija veći", priznala je.

Pritiska nema tek među njezina četiri zida, gdje je okružena svojim muškarcima.

"Ma ja sam uvijek u principu puno bolja sa muškarcima funkcionirala, nemam puno ženskih prijateljica, na prste jedne ruke mogu nabrojat, uvijek sam se bolje s frajerima razumjela, tako i je valjda Bog namjenio", zaključila je.

I zato ih ne bi ni za što mijenjala!

