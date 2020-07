View this post on Instagram

Nismo u Zagrebu ovaj vikend Vijesti o poplavi pratimo putem portala💔 . Ali kako ne bismo bili zakinuti, danas, prvi dan na moru, dijete mi je opekla meduza po licu. U plitkoj vodi. Ne želim ni staviti fotografije koje sam radila kako bih mogla poslati našem pedijatru. Srećom je imao masku pa ga nije preko oka. Injekcija kortikosteroida na hitnoj, sirup, otečena usna i obraz, ožiljci opekline preko pola obraza.. beba koja danas, naravno, ne želi zaspati, dva pokušaja hakiranja mog insta profila, slažem octene obloge i kuham ručak, a ova teresa čeka da netko na njoj uziva u pogledu.. Zažmirite na mene, gledajte more.. . #vacation #island #vitaminsea #oujea #momofthree #boysmom #actress #actresslife #zenamajkaglumica