Više od 450 tisuća učenika jučer je krenulo u školu uz posebne mjere. Bez obzira na to koji su razred, za sve je to poseban dan jer napokon su ponovno u školskim klupama i među svojim prijateljima. Ipak, taj prvi dan, mrvicu je posebniji prvašićima, kojih ima oko 38 tisuća. Što će iz tog velikog prvog dana pamtiti Andrija i njegova mama, glumica Marijana Mikulić? Čemu se u ovoj školskoj godini nadaju i kako se u školi boriti s koronavirusom, ispričali su našoj Lani Samaržiji.

Jučer je bio velik dan! Počela je nova školska godina. Za osnovnoškolce i srednjoškolce poseban dan jer napokon su nakon protekle godine ponovno u klupama. No za prvašiće on je ipak posebniji. Početak je to samostalnosti i novog životnog poglavlja. Na taj put krenuo je i prvašić Andrija, sin glumice Marijane Mikulić. Andrija je za školu, kaže, potpuno spreman. Tako jučer nije bilo ni nervoze ni suza. Pa čak ni suza radosnica. Samo ponos. I s njegove i s mamine strane.

"Nije, mama se smijala, slikala ga, a Andrija je bio kao, bilo ga je sram što ga mama slika stalno. Mislim meni je svaki put kad je prvi dan škole, prvi dan jaslica, prvi dan petog razreda, sve su nam te prelomne nekako uvijek taj neki strah, kako će to proći, kako će dijete to proći, prebroditi, ali zapravo je više mama ta koja strahuje", priznala je Marijana.

Dani bezbrižnog igranja i vrtića sada su iza njega, a oni mu, nećete vjerovati, uopće neće nedostajati. Jedino na što će se morati naviknuti jesu epidemiološke mjere o kojima svi govore. O koroni i promjenama koje je donijela, govori se i među djecom.

Andrija neće morati nositi masku u školu, no njegov stariji brat Ivan, koji je krenuo u šesti razred, će morati:

"Oni su kao razredna nastava, imaju svoju jednu učiteljicu, i samo prfesora iz stranih jezika i vjeronauka i stalno su u istom odjeljenju, i stariji su isto u istom odjeljenju ali mijenjaju profesore", objasnila je glumica.

I zato se novih smjernica trebaju pridržavati svi – i prosvjetni radnici i djeca i roditelji. No, za razliku od djece, roditelji se brinu kako će se situacija razvijati:

"S jedne strane postoji neki strah i panika od svega, da im govorim na wc idite samo ako baš morate, napravite ovo, nosite ono, gel, sepsolete ne znam, a s druge strane ne znam kako tako živjet. Ne znam kako održati nekakav normalan život, normalnu komunikaciju među tim klincima s prevelikim stresom. Trudim se ne stvarati preveliki stres, jednostavno koliko se mora održavat higijenu, upozoravat ih i eto", kaže Marijana.

Jer protekla godina i škola koja se održavala od kuće, bila je izazovna za sve.

"Baš je bilo stresno, ali onda kad smo se ufurali onda je to sve išlo, jednostavno imam dijete kojem je potrebno stalno usmjeravanje, organizacija vremena", izjavila je.

A ako se nastava ponovno preseli u domove, vjeruje da s Andrijom neće biti teško učiti. No nada se da se protekla godine neće ponoviti, kao ni ostaviti trag na djeci.

"Nekako mi se čini oni su prvi razred, njima je to novo normalno - normalno. Njima to nije novo normalno, oni za drugo ne znaju, pa će možda lakše to prebroditi nego ovi petaši, šestaši koji su navikli na interakciju i na možda neko naganjanje simpatija po hodinicima, ali se nadamo da će čim prije i to cijepivo i sve da će se vratiti u normalu", zaključila je.

I da će umjesto po maskama i epidemiološkim mjerama, svi školarci školu ipak pamtiti po učenju, druženju, simpatijama, ali i svemu ostalome što đačke dane čini đačkima!

