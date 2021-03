Marijana Mikulić pozirala je u haljini košulji i istaknula da nosi ono što joj se sviđa te je poručila da je važna samo ljubav.

Marijana Mikulić (39) izazvala je mnoštvo reakcija svojih pratitelja poziravši u kratkoj haljini pri čemu je otkrila što joj je rekla kolegica na njezinu odjevnu kombinaciju.

"Što se tiče morala, morala sam. Nisam zaboravila obući donji dio, ovo na meni nije košulja, nego haljina košulja. Da, imam skoro 40 i da, majka sam i da, nosim tako kratke suknje, jer mi se to sviđa. Jedna kolegica mi je neki dan rekla: 'Mare, ako ćeš biti tako seksi, nemoj se javljati za me too'. Ljubav, ljudi, samo ljubav. Neka cvjeta tisuću cvjetova", napisala je glumica.

Naime, metoo je svjetski pokret koji su glumice iz Hollywooda pokrenule protiv Harveyja Weinsteina i ostalih zlostavljača u filmskoj industriji. Pratiteljice su podržale Marijanu i istaknule da su godine nevažne za nečiji stil.

"Ostani seksi i lijepa. Misliš, imaš 30", "Ženo, majko, kraljice", "Žena koja je svjesna sebe, zna istaknuti svoje adute i zna nositi taj neki stil je žena iz koje isijava seksipil i takva i treba biti. Samo naprijed", "Top si, ženo. Seksi i imaš energiju. Samo nosi", "40-e su najbolje godine. Nosim što mi se nosi, naravno da sve ima mjesto i vrijeme. Ti si žena zmaj, možeš sve nositi", "Godine su samo broj", komentirale su.

Inače, Mikulić je nedavno komentirala i cijelu situaciju s otkrivanjem zlostavljača. "Nekako imam osjećaj da je puno toga na brdovitom Balkanu po sistemu tresla se brda, rodio se miš. Grune nešto, buka i nestane sve kao da ništa nije bilo..", dio je njenih riječi.

Glumica je istaknula da ne poznaje nikog tko je upleten u zlostavljanje, bio žrtva ili zlostavljač tako da nema na temelju ničega zauzimati stranu. "Samo se stvarno nadam da ovaj val, koji se lagano, ali uporno diže tu na Balkanu, neće stati dok ne sapere sve što sprati treba", zaključila je Marijana.