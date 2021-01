Hrvatska glumica Marijana Mikulić oglasila se na društvenim mrežama poslije šokantnih priča svojih kolegica iz regije i kod nas.

Marijana Mikulić oglasila se nakon šokantnog priznanja Milene Radulović o seksualnom zlostavljanju i pokretanja Facebook stranice "Nisam tražila" na kojoj glumice iz cijele regije progovaraju o svojim užasnim iskustvima.

"Kad me pitaju zašto ne izlazim van s imenima. Iz istog razloga zbog kojeg mnoge ne izlaze, nego ovako, anonimno nešto brljavimo jer ne možemo ništa ne reći. A zapravo se bojimo uopće naglas išta izgovoriti, a pogotovo ime/na", istaknula je Marijana.

Usto je podijelila ispovijest glumice iz Bosne i Hercegovine.

"Prepoznajući sve svoje kolegice u ovim objavama, kao i onoga o kome govore, želim se pridružiti. Došla sam iz druge države na prijemni u Sarajevo, gdje do tada nikad nisam bila i gdje nisam imala nikoga. I ja sam bila polugola u toj prostoriji gdje su druge cure bile okrenute leđima. Nisam htjela skinuti grudnjak i rekla sam mu to, na što mi je on rekao: 'Pa molim Vas, zar niste došli da budete glumica?' (uz smiješak). U tom trenutku imam 18-19, profesora ispred sebe dosta starijeg, želim samo proći prijemni, ruka mi je nesvjesno i skoro automatski skinula grudnjak i ja sam stajala ispred njega i pokušavala barem zadržati njegov pogled govoreći neke gluposti, a on je iako sam ga gledala u oči gledao u moje grudi i smješkao se. Trudila sam se zaboraviti na to, stidiš se, crveniš, ali vjeruješ da će samo brzo proći i neće se ponoviti. Ponavljalo se, pa čak po dva puta onima koje su išle i na drugi rok. Čudno je samo kako se svi nešto zalažu za ženska prava, čak se i trenutačna frka napravi kao i kad smo prijavile tu osobu, a ustvari sve ostane na heštegu i statusu koji skuplja (prašinu) lajkove. Iskreno se nadam da ovaj put neće", piše u toj anonimnoj objavi.

Marijaninu objavu komentirale su dvije domaće glumice. "Svaka ima priču. I možda ovakve anonimne priče nekog hrabrijeg od nas ipak potaknu da ovakvi i slični dobiju imena. A dotad, eto, prepričavat ćemo samo kako to izgleda. I time i dalje štititi predatore", napisala je Nataša Janjić Medančić.

"Konkretno, za ovog lika piše u drugim ispovijestima što je predavao i na kojoj je funkciji trenutačno, a to je prodekan na ASU. Nije teško otkriti o kome se radi, piše na stranicama Akademije", komentirala je Romina Vitasović Lučić.

Marijana se oglasila i na Instagramu vezano za jednu objavu. "Vjerujem da će mnoge moje kolegice kada ovo pročitaju pomisliti na istog hrvatskog filmskog redatelja", napisala je glumica.

"Jedan hrvatski filmski redatelj govorio mi je u kafiću za šankom gnjusne stvari poput: 'A kako bi bilo da sad ti meni popušiš?' ili 'Hajde da se kresnemo u WC-u', nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru. Nakon što sam mu rekla da je dosadan, odvratan i da me ne zanima, dao si je za pravo da me slijedi van kada sam otišla udahnuti zraka. I na ulazu u kafić pribio se na mene i bukvalno mi uvalio jezik u usta, nakon čega sam bila prisiljena odgurnuti ga od sebe. Glumica sam i zbog ovakvih ljudi i događaja sve više mi se gadi moj posao", piše u objavi koju je uzela sa stranice "Nisam tražila".

Inače, prije nekoliko dana javnost je šokirala ispovijest Milene Radulović (25) o tome da ju je seksualno zlostavljao redatelj Miroslav Mika Aleksić (68), koji vodi prestižnu privatnu školu glume u Beogradu.

Milena i nekoliko djevojaka, među kojima ima i maloljetnica, prijavile su policiji da ih je učitelj glume Aleksić seksualno uznemiravao ili silovao.

Nakon toga su, kako piše Jutarnji list, bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović pokrenule Facebook stranicu "Nisam tražila".

Na toj stranici glumice iz cijele regije anonimno otkrivaju kroz kakva su seksualna zlostavljanja prošla, a ima ispovijesti i Hrvatica.