Maja Šuput se u devetoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" odlučila za haljinu s dekolteom i prorezima kakve se ne bi posramile ni najveće holivudske dive.

Maja Šuput ove je nedjelje doslovno zabljesnula na pozornici showa "Tvoje lice zvuči poznato" na kojoj se pojavila u haljini prepunoj šljokica.

Cjelokupnom wow efektu raskošne haljine doprinio je i Majin dekolte kao i duboki prorezi.

Haljinu je komentirao i Goran Navojec, kojeg gledamo u žiriju, a koji se prisjetio kultne serije.

"Gledam ovu haljinu i nisam ju vidio još otkako ju je nosila Crystal iz Dinastije", poručio joj je Goran.

"Tako je, ali ja nisam Crystal, ja sam Sammy Jo", rekla mu je na to Maja, a on zaključio da je to još bolje.

Maja nas pomno osmišljenim stajlinzima ostavlja bez teksta iz emisije u emisiju, a nekih kombinacija ne bi se posramile ni najveće holivudske zvijezde, poput bijele haljine s dekolteom do pupka, ženstvene koja je istaknula sve njezine obline ili pak "mačkaste" haljine koju se ne bi usudio bilo tko nositi.

Sve novosti pratite na službenoj stranici showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.