Voditeljica showa "Tvoje lice zvuči poznato" i jedna od naših najpoznatijih pjevačica, Maja Šuput, u sedmoj epizodi showa pojavila se u profinjenom izdanju. Na sebi je imala dugačku decentnu haljinu boje kože, a stajling je upotpunila jednostavnom elegantnom frizurom.

Šuput, koja je prije nekoliko tjedana objavila da ona i suprug Nenad Tatarinov čekaju svoje prvo dijete, svakom novom epizodom showa mami poglede svojim izazovnim kombinacijama. Dosad se pojavila u crnoj haljini s likovima mački na dekolteu, u jednoj epizodi je imala vatrenu kombinaciju s hlačama, a svim gledateljima je najvjerojatnije u sjećanju najviše ostala bijela haljina dubokog dekoltea u kojoj je pokušala nadmašiti Indiru Levak.

Za njezine raskošne odjevne kombinacije u showu uglavnom je najzaslužniji modni stilist i Majin najbolji prijatelj Marko Grubnić.

"Nikada ne pitam što ću imati u nedjelju na sebi. Nikada se ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić", napisala je pjevačica nedavno na svom Instagramu.

A Maja je ovoga puta završila u naručju kolege Frane Ridjana tijekom komentara Nives Celzijus o nastupu Fabijana Medvešeka. Naime, dok je Nives pričala, Maja je sjela kod Frane čime su se njih dvoje našalili na račun članice žirija koja svaku emisiju iskazuje svoje divljenje prema talentu ovog natjecatelja, pa mu posveti više vremena nego ostalima. Uglavnom, ekipa showa se dobro zabavlja.

''Originalan nastup je nebitan u ovom slučaju, vidljivo je da pristupaš odlično i predano svakom zadatku. Ovo večeras je bilo neko golicanje, primjećujem da nemaš nekih tragova senzualnosti u sebi i mogu samo reći - hvala Bogu'', zaključila je Nives kad je u pitanju Fabijanova transformaciju u pjevačicu Dua Lipu.

