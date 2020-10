Maja Šuput je na Instagramu otkrila detalje suradnje s Markom Grubnićem koji brine o njezinim stajlinzima u showu "Tvoje lice zvuči poznato", baš kao i onima Nives Celzijus i Indire Levak.

Iz emisije u emisiju showa "Tvoje lice zvuči poznato" Maja Šuput blista u raskošnim odjevnim kombinacijama kao voditeljica, za što je najzaslužniji modni stilist i njezin prijatelj Marko Grubnić.

Kako izgledaju pripreme i odabir stajlinga Maja je otkrila na Instagramu i posvetila Marku objavu u kojoj je priznala da ju svaki put iznova iznenadi i oduševi.

"Nikada ne pitam sto ću imati u nedjelju na sebi. Nikada ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić", napisala je Maja uz fotografije na kojima pozira s Markom.

On joj je u komentarima zahvalio na povjerenju i otkrio pritom jedan zanimljiv detalj.

"Hvalaaa što mi vjeruješ već više od 15 godina. ps. Ja razmišljam o tebi svakodnevno, više nego i jedan muškarac ikada. A rezultati su tu, hahaha", napisao joj je Marko.

Naravno, pohvale i komplimenti obožavatelja nisu izostali ni ovaj put.

"Divni ste oboje", "Lako tebe obući kad si kao lutkica, sve ti dobro stoji. Neka mene obuće, a da izgledam dobro", poručili su im Majini pratitelji.

Osim za Maju, Marko brine i Indiri Levak i Nives Celzijus koje gledamo kao članice žirija i koje također blistaju iz emisije u emisiju.

Posebno je bio ponosan na kreaciju u kojoj se Nives pojavila u posljednjoj emisiji što je priznao na svom Instagramu.

"Opsjednut sam s ovim seksi izgledom Nives Celzijus. Nosi moj čarobni korzet. I priznajem, kriv sam jer ne može disati u ovoj haljini, jer sam ja izmislio taj čarobni korzet. Također sma kriv što Nives izgleda bolje nego ikad. Priznajem", napisao je Marko uz Nivesinu fotografiju.

