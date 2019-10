Liam Hemsworth snimljen je u New Yorku s Maddison Brown.

Glumica i pjevačica Miley Cyrus šokirala je javnost prije nekoliko mjeseci viješću da se razvodi od glumca Liama Hemswortha i to zbog blogerice Kaitlyn Carter s kojom je u vezi provela dva mjeseca, a sad već ljubi glazbenik Codyja Simpsona.

Svo to vrijeme Liam se oporavljao od prekida i družio isključivo s članovima obitelji, barem je tako bilo dosad no čini se da je zgodni 29-godišnji glumac utjehu pronašao u 7 godina mlađoj kolegici Maddison Brown. To najbolje dokazuju njihove zajedničke fotke iz večernjeg izlaska na kojima se strastveno izmjenjuju poljupce i nježnosti na ulicama New Yorka.

Fotografije pogledajte ovdje.

Liam se o prekidu s Miley bio oglasio na društvenim mrežama, gdje joj usput poželio sve najbolje.

"Bok svima, samo sam želio kratko reći da smo se Miley i ja nedavno rastali i da joj želim zdravlje i sreću u budućnosti. Ovo je osobna stvar i nisam odlučio niti ću odlučiti davati izjave za medije. Svi komentari koje ćete vidjeti su lažni. Mir i ljubav", napisao je tada Liam uz fotografiju koja prikazuje zalazak sunca na plaži.

A čini se kako je i on svoju novu sreću pronaša u vrlo kratkom roku.