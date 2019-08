Miley Cyrus nastupila je na dodjeli MTV Video Music Awards, a s njom je stigla i Kaitlynn Carter.

Pjevačica i glumica, 26-godišnja Miley Cyrus prvi je put javno nastupila nakon vijesti da se razvodi od supruga, 29-godišnjeg Liama Hemswortha nakon samo 8 mjeseci braka.

Miley se hrabro popela na pozornicu dodjele MTV Video Music Awards i izvela jedan od svojih najemotivnijih nastupa, otpjevavši svoju pjesmu "Slide Away" i stihove "U glavi sam se bojala, ali srce mi se osjećalo slobodno", za koje su svi protumačili da su posvećeni upravo razvodu i uskoro bivšem suprugu, a isti su se našli i na njezinoj ruci kada ih je prije nekoliko dana odlučila tetovirati.

Prije nastupa, Miley je iza pozornice bodrila njezina nova djevojka, 30-godišnja Kaitlynn Carter, a neimenovani izvor je za Page Six potvrdio kako ju je poljubila za ohrabrenje.

Djevojke su prvi put zajedno viđene kako razmjenjuju nježnosti i poljupce u javnosti u vrijeme kada je objavljena i vijest o razvodu, a mnogi su zakjučili kako je Kaitlynn glavni krivac za to, što Miley nije željela potvrditi no priznala je da je sretnija nego ikad prije.

Kaitlynn je prije Miley bila u vezi s Brodyjem Jennerom, jednim od članova slavne obitelji Kardashian Jenner. Ona se iza pozornice nije htjela previše isticati i pokušala je izbjeći bliceve fotoaparata što joj nije pošlo za rukom. Nije se pojavila s Miley na crvenom tepihu i nije sjedila u publici, već je odlučila biti samo iza pozornice.

Nakon dodjele djevojke su se zajedno otputile na after party koji je održan u njujorškom klubu Up and Down, kamo su stigle držeći se za ruke.