Leona Lewis je nedavno obznanila da čeka dijete sa svojim suprugom Dennisom, a ovoga je tjedna u šetnji Los Angelesom pokazala trudnički trbuh.

Britanska pjevačica i manekenka Leona Lewis pokazala je trudnički trbuščić u šetnji Los Angelesom ovih dana, a sudeći po fotografijama, bila je sjajno raspoložena. Uskočila je u ležernu kombinaciju te je na sebi imala ljubičastu košulju ispod koje se nazirao trbuh te traperice.

Pratiteljima na Instagramu je nedavno priznala kako zbog trudnoće jedno vrijeme nije izlazila iz kuće, a prvo tromjesečje joj je bilo vrlo izazovno. "Zaista mi nije bilo dobro tijekom prvog tromjesečja trudnoće i obećala sam si da ću više vremena provoditi u prirodi čim to budem mogla", napisala je nedavno na društvenim mrežama.

Leona i njezin suprug Dennis nisu krili sreću što će postati roditelji. Pjevačica je istaknula kako jedva čeka upoznati svoje dijete, koje će roditi ovoga ljeta.

Lewis je inače još danas poznata po svom osebujnom glasu, a proslavila se sada već davne 2006. godine, kada je pobijedila u showu "X Factor" te je s diskografskom kućom mogula Simona Cowella potpisala ugovor vrijedan milijun funti. Njezin pobjednički singl, obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This", četiri je tjedna proveo u vrhu britanskih top ljestvica, a 2007. godine je potpisala ugovor na pet albuma s J Recordsom. Njezin hit-singl "Bleeding Love" kasnije je vladao svjetskim top listama te joj je osigurao slavu u svim krajevima svijeta.

Leona je 2010. prekinula vezu s ljubavi iz djetinjstva Louom Al-Chamaom te je ubrzo pronašla sreću s njemačkim plesačem i koreografom Dennisom Jauchom. Par se vjenčao u srpnju 2019. u Toskani te živi u Los Angelesu.

Ipak, njezin prekid s bivšim dečkom Louom se malo zakomplicirao. On je htio da mu isplati iznos od 12 i pol milijuna kuna jer je isticao kako joj je pomogao u karijeri. Lou je bio taj koji ju je prijavio u popularni show, zbog čega si je preuzeo zasluge i za njezin ostvareni uspjeh. Leona mu je ponudila kuću u Londonu, no on time nije bio zadovoljan jer je smatrao da posjeduje i prava na neke njezine pjesme, za što zaslužuje financijsku naknadu.

