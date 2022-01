Leona Lewis već je godinama u sretnoj vezi s Dennisom Jauchom, no bivši dečko priredio joj je niz neugodnosti poslije prekida njihove veze.

Britanska pjevačica i manekenka Leona Lewis (36) ovih je dana u Los Angelesu pokazala svoju prirodnu ljepotu dok je sa svojim psima uživala u sunčanom danu, a ležerna kombinacija u koju je uskočila savršeno joj je pristajala. Izgledala je elegantno i u običnim trapericama te kaputu, a sudeći po fotkama, bila je sjajno raspoložena.

Lewis je inače još danas poznata po svom osebujnom glasu, a proslavila se sada već davne 2006. godine kada je pobijedila u showu "X Factor" te je s diskografskom kućom mogula Simona Cowella potpisala ugovor vrijedan milijun funti. Njezin pobjednički singl, obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This", četiri je tjedna proveo u vrhu britanskih top ljestvica, a 2007. godine je potpisala ugovor na pet albuma s J Recordsom. Njezin hit-singl "Bleeding Love" kasnije je vladao svjetskim top listama te joj je osigurao slavu u svim krajevima svijeta.

Leona je 2010. prekinula vezu s ljubavi iz djetinjstva Louom Al-Chamaom te je ubrzo pronašla sreću s njemačkim plesačem i koreografom Dennisom Jauchom. Par se vjenčao u srpnju 2019. u Toskani te žive u Los Angelesu. Često govore kako bi voljeli imati djecu, a razmišljaju i o posvajanju.

Ipak, njezin prekid s bivšim dečkom Louom se malo zakomplicirao. On je htio da mu isplati iznos od 12 i pol milijuna kuna jer je isticao kako joj je pomogao u karijeri. Lou je bio taj koji ju je prijavio u popularni show, zbog čega si je preuzeo zasluge i za njezin ostvareni uspjeh. Leona mu je ponudila kuću u Londonu, no on time nije bio zadovoljan jer je smatrao da posjeduje i prava na neke njezine pjesme, za što zaslužuje financijsku naknadu.

