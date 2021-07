Leona Lewis proslavila se nakon što je pobijedila u britanskom talent-showu, a njezinu slavu kasnije je pokušao iskoristiti bivši dečko.

Britanska pjevačica i manekenka Leona Lewis proslavila se 2006. godine kada je zahvaljujući svom osebujnom glasu pobijedila u showu "X Factor" te je s diskografskom kućom mogula Simona Cowella potpisala ugovor vrijedan milijun funti. Njezin pobjednički singl, obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This", četiri je tjedna proveo u vrhu britanskih top ljestvica, a 2007. godine je potpisala ugovor na pet albuma s J Recordsom. Njezin hit-singl "Bleeding Love" kasnije je vladao svjetskim top listama te joj je osigurao slavu u svim krajevima svijeta.

Još otkako je bila djevojčica htjela je biti pjevačica, a pohađala je ugledne škole koje su njezini roditelji jedva mogli platiti. Kada je imala 17 godina otišla je iz škole kako bi se probila u svijetu glazbe, a do onda je već počela pisati i snimati vlastite pjesme. Radila je kao konobarica te je imala neke manje uloge u mjuziklima, no sve je stalo na neko vrijeme kada je ozlijedila leđa na klizanju.

Na audiciji za "X Factor" već je bila favorit, a dobila je Simona Cowella kao mentora. Kasnije je tek govorila kako je imala cijelo vrijeme osjećaj da njezina karijera nije dobila dovoljno pozornosti od Cowella. "Bio je nevjerojatan, no na kraju dana to je bila golema diskografska kuća. U tom razdoblju sam osjećala da me sputavaju da ispunim svoj puni potencijal tražeći me da radim obrade tuđih pjesama. Nije u tome bilo ljubavi. Nisu mi davali nekog izbora stoga sam rekla da smo gotovi, ali da je sve u redu između nas", ispričala je Leona u jednom intervjuu. Priznala je kako se nakon toga osjećala depresivno, no iz svega je puno naučila.

Leona je 2010. prekinula vezu s ljubavi iz djetinjstva Louom Al-Chamaom te je ubrzo pronašla sreću s njemačkim plesačem i koreografom Dennisom Jauchom. Par se vjenčao u srpnju 2019. u Toskani. Često govore kako bi voljeli imati djecu, a razmišljaju i o posvajanju.

Ipak, njezin prekid s bivšim dečkom Louom se malo zakomplicirao. On je htio da mu isplati iznos od 12 i pol milijuna kuna jer joj je pomogao u karijeri. Naime, Lou je bio taj koji ju je prijavio u popularni show, zbog čega si je preuzeo zasluge i za njezin ostvareni uspjeh. Leona mu je ponudila kuću u Londonu, no on time nije bio zadovoljan jer je smatrao da posjeduje i prava na neke njezine pjesme, za što zaslužuje financijsku naknadu.

Pjevačica je prolazila kroz teško razdoblje i kada joj je 2017. godine dijagnosticirana Hashimoto bolest, autoimuna bolest štitnjače. "Osjećala sam užasnu bol u vratu i grlu. Nisam znala što se događa. Bilo je to teško razdoblje. Kad su mi tek dijagnosticirali bolest, bila sam shrvana. Jako sam se bojala i osjećala usamljeno. Osjećala sam da mi tijelo poručuje da usporim. Počela sam se liječiti prirodnim putem i jesti kvalitetnije. Nisam više radila nevažne stvari poput ravnanja kose i počela sam ispočetka raditi na psihološkom i fizičkom stanju", ispričala je Leona.