Leona Lewis našla se u problemima u diskografskoj kući Simona Cowella, a i njen bivši dečko je smatrao da zaslužuje dio njezinog bogatstvo. Usto, nekoliko godina kasnije saznala je da boluje Hashimoto bolesti.

Leona Lewis (36) proslavila se 2006. kada je zbog svog iznimnog glasa pobijedila u britanskom showu "X Factor" i dobila ugovor s diskografskom kućom glazbenog mogula Simona Cowella.

Bila je otpočetka favorit i više bi ljudi iznenadio drukčiji ishod od ovog, a njena obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This" postala je tada veliki božićni hit i obarala rekorde. Uslijedila je Leonina ljubavna balada "Bleeding Love", koja je bila sedam tjedna na vrhu britanskih, glazbenih ljetstvica, no njezin odnos sa Simonom se pogoršao i odlučila je da želi otići iz njegove diskografske kuće Syco.

Prije nego što je postala dio nje, bila je relativno malena tvrtka, no uspjeh su joj donijele glazbene skupine One Direction i Little Mix. Lewis je progovorila o tom važnom dijelu njezine karijere i priznala da je osjećala da njezina karijera nije dobila dovoljno pozornosti od Cowella.

"Bio je nevjerojatan, no na kraju dana to je bila golema diskografska kuća. U tom razdoblju sam osjećala da me sputavaju da ispunim svoj puni potencijal tražeći me da radim obrade tuđih pjesama. Nije u tome bilo ljubavi. Nisu mi davali nekog izbora stoga sam rekla da smo gotovi, ali da je sve u redu između nas", ispričala je Leona.

Nakon tog poteza se osjećala depresivno. "Uvijek sam bila vesela osoba i kad su me roditelji vidjeli takvu, rekli su da moram nešto učiniti. No kad si nesretan s poslovnom situacijom, to se održava na sve. Utječe na tvoju vezu i prijateljstva i cijeli ti je život pogođen. To nije način na koji možeš živjeti. No moraš proći kroz to kako bi nešto naučio. Neću nikad više proći kroz takvu situaciju", ispričala je pjevačica za britanske medije.

Leona je 2010. prekinula vezu s ljubavi iz djetinjstva Louom Al-Chamaom te je ubrzo pronašla sreću s njemačkim plesačem i koreografom Dennisom Jauchom. Par se vjenčao u srpnju 2019. u Toskani.

Leonu i Dennisa je spojio posao. Naime, upoznali su se 2010. kada je je on bio jedan od plesača na njezinoj turneji "The Labyrinth". Pjevačica ga često naziva svojom stijenom. "On je najbolja i najpažljivija osoba koju sam ikad upoznala", rekla je o svom suprugu koji ju je zaprosio na odmoru u Portoriku.

Ipak, njezin prekid s bivšim dečkom Louom se malo zakomplicirao. On je htio da mu isplati iznos od 12 i pol milijuna kuna jer joj je pomogao u karijeri. Naime, Lou je bio taj koji ju je prijavio u popularni show, zbog čega si je preuzeo zasluge i za njezin ostvareni uspjeh.

Leona mu je ponudila kuću u Londonu čija je vrijednost bili procijenjena na pet milijuna kuna, no on time nije bio zadovoljan jer je smatrao da posjeduje i prava na neke njezine pjesme, za što zaslužuje financijsku naknadu.

"Bili su u vezi više od deset godina, a on ju je uvijek poticao da iskoristi svoj talent. Čak joj je ispunio i prijavnicu za "X Factor", rekao je 2010. godine njima blizak izvor.

Lewis je progovorila i svojoj borbi s bolešću koja joj je dijagnosticirana 2017. nakon tegoba kroz koje je prolazila. Naime, ima Hashimoto bolest, autoimunu bolest štitnjače koja zahvaća žene čak i do petnaest puta češće nego muškarce. To je najčešći uzrok hipotireoze u svijetu, stanja koje ima razne negativne posljedice na organizam, a uzrok je mnogih neugodnih simptoma i promjena među kojima su umor, mučnine i bolovi.

"Osjećala sam užasnu bol u vratu i grlu. Nisam znala što se događa. Bilo je to teško razdoblje. Kad su mi tek dijagnosticirali bolest, bila sam shrvana. Jako sam se bojala i osjećala usamljeno. Osjećala sam da mi tijelo poručuje da usporim. Počela sam se liječiti prirodnim putem i jesti kvalitetnije. Nisam više radila nevažne stvari poput ravnanja kose i počela sam ispočetka raditi na psihološkom i fizičkom stanju", ispričala je Leona.

Otkrila je i da želi imati djecu kao i da ona i muž Dennis razmišljaju o posvajanju. "Želim djecu, no isto tako smo pričali o posvajanju. Moja mama je odrasla u udomiteljskom domu i nitko je nije htio posvojiti kad je bila dijete. Jako bih voljela posvojiti dijete", istaknula je pjevačica.