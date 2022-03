Larisa Lipovac Navojec otkrila nam je sve o svojoj ulozi članice žirija showa "Ples sa zvijezdama" koji se vraća na male ekrane u punom sjaju.

Poznata hrvatska koreografkinja i plesačica Larisa Lipovac Navojec članica je žirija showa "Ples sa zvijezdama" koji se u nedjelju 6. ožujka vraća na male ekrane, a društvo će joj praviti pjevačica Franka Batelić, plesač i koreograf Igor Barberić te plesač Marko Ciboci.

Larisa se veseli toj ulozi, otkrila nam je i što će joj biti najveći izazov i bi li radije bili plesna partnerica neke zvijezde.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti pozitivnu vibru gledateljima koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. Obzirom da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtjeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bi im bila u koži", priznala je Larisa.



Neke članove žirija zna već dugi niz godina, a neke je tek upoznala, evo u kakvim su trenutačno odnosima.

"Igora znam već dugo, plesali smo i surađivali puno puta. Marka sam tek upoznala, vidim da je vrhunski profesionalac. S Frankom nisam nikad surađivala, ali se veselim da ona i ja držimo žensku stranu žirija. Duhovita je i zabavna, kliknule smo i mislim da ćemo se super nadopunjavati. Sve u svemu vatrena četvorka!", zaključila je.



Larisa je surađivaa s brojnim domaćim zvijezdama, pitali smo je koga bi od njih izdvojila kao najbolje plesače, a koga možda kao antitalente?

"Dobri plesači su sigurno Luka Nižetić, Nina Badrić, Danijela Martinović. Hrvatska estrada dobro stoji s plesom, ima talenata, ali premalo koriste ples u svojim nastupima. Ples zahtjeva požrtvovnost, vježbu i disciplinu. Nemaju svi živaca i volje za to", otkrila je Larisa.



Oko ljubavnog života je dosta tajnovita, a detalje kako je upoznali svog partnera, tko je koga osvojio i hoćemo li uskoro čuti svadbena zvona ne želi previše otkrivati.

"Zadržala bih ovaj dio i dalje za sebe. Samo mogu reći da imam pored sebe osobu koja mi je velika podrška, prijatelj i fantastičan suradnik, suputnik, talentiran i kreativan. Sretna sam što ga imam", kaže Larisa.



Larisa je živjela i studirala u New Yorku, no onda se odlučila vratiti u Hrvatsku.

"Živjela sam u New Yorku, Berlinu, putovala i radila po cijelom svijetu, ali uvijek sam htjela svo svoje znanje i potencijale donijeti doma. Ovdje raditi promjene, stvarati i pomicati granice. Inozemno iskustvo me osobno i umjetnički obogatilo, inspiriralo. Svako toliko imam potrebu napuniti baterije u inozemstvu. No, lijepo je raditi vani, ali najljepše je djelovati u Hrvatskoj", priznala je.



Prošle se godine pohvalila da je sin krenuo njezinim stopama, je li još ostao u plesu?

"Da, još uvijek pleše. Istina je, presretna sam zbog toga prvenstveno zato što je ples ljekovit i jako koristan pri odrastanju. I zbog fizičke pripreme i kondicije, ali i zbog učenja suradnji, podršci, disciplini, kreativnosti, slušanju, artikuliranju mišljenja. Ples je definitivno vještina koja će mu koristiti u životu", smatra ponosna mama.



I za kraj, pitali smo ju čime bi se sama htjela pohvaliti ili želi li nam možda otkriti neke planove za budućnost?

"Ja sam uvijek bila multipraktik, radim paralelno na više projekata. Ono što bih izdvojila je novi prostor za ples, umjetnost i zabavu - TALA PLE(J)S kojeg vodim. Sredinom prošle godine krenuli smo u njegovu realizaciju i razvija se fantastično. Krenulo je iz moje inicijative, a temelji se i sadržava sve što je potrebno za bavljenje plesnom i izvedbenom umjetnošću. U njemu napokon mogu realizirati sve svoje potencijale. Bavimo se plesnom i kazališnom edukacijom djece i mladih kroz različite programe, produciramo svoje predstave, koproduciramo projekte, kroz rezidencije udomljujemo umjetnike, imamo izvedbenu scenu za različite vrste događanja – predstave, koncerti, snimanja. To je prvi takav prostor u ovoj regiji", pohvalila se Larisa.

